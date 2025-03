Aggiornamento di One Hand Operation+: le novità sull’integrazione con AI Select per i dispositivi Samsung

Samsung continua a sorprendere i suoi utenti con aggiornamenti e migliorie pensate per ottimizzare l’esperienza d’uso dei suoi smartphone Galaxy. Tra le applicazioni di punta disponibili nella suite Samsung Good Lock, spicca One Hand Operation+, progettata per semplificare l’utilizzo dei dispositivi mobili con una sola mano. Un recente aggiornamento ha introdotto funzionalità innovative in questa app, il che merita un approfondimento.

Le migliorie di One Hand Operation+ con l’aggiornamento più recente

Il brand sudcoreano ha da poco rilasciato un aggiornamento significativo della sua applicazione One Hand Operation+, che ora include la nuova funzione AI Select. Ricordiamo che AI Select è uno strumento basato sull’intelligenza artificiale, parte integrante della One UI 6.1.1, pensato per facilitare l’accesso e l’interazione con contenuti e funzioni dello smartphone. Grazie all’aggiornamento, gli utenti possono ora personalizzare e assegnare specifiche gesture all’elemento AI Select, portando a un servizio più veloce e diretto.

Prima dell’aggiornamento, l’accesso alla funzione AI Select era limitato ai metodi predefiniti, richiedendo alcune interazioni aggiuntive per attivarla. Tuttavia, con la recente integrazione in One Hand Operation+, il panorama è cambiato: gli utenti possono semplicemente eseguire una gesture personalizzata per richiamare AI Select. Questa innovazione è particolarmente vantaggiosa per coloro che utilizzano smartphone con schermi di grandi dimensioni, poiché facilita l’interazione con i comandi senza sforzo eccessivo.

Come l’aggiornamento migliora l’ergonomia e la rapidità d’uso

L’ergonomia è un tema centrale nell’innovazione tecnologica, e Samsung ha dimostrato di essere attenta a questo aspetto con la nuova funzionalità di One Hand Operation+. L’uso di AI Select è reso molto più comodo: basta un semplice swipe o una gesture preconfigurata per accedere a tali funzionalità, riducendo il disagio dell’uso a una mano sui dispositivi con display generosi.

In aggiunta, One Hand Operation+ permette di personalizzare numerose gesture, non solo per l’attivazione di AI Select, ma anche per esplorare il sistema operativo, gestire applicazioni e portare a termine azioni più complesse. L’integrazione di AI Select rappresenta dunque un passo avanti nell’ottimizzazione della personalizzazione dell’interfaccia, evidenziando l’impegno di Samsung nell’automazione delle operazioni più comuni.

Procedura di aggiornamento e disponibilità della nuova funzione

Per coloro che desiderano sfruttare al massimo le potenzialità di questa novità, il primo passo consiste nell’aggiornare One Hand Operation+ all’ultima versione, la 7.4.19, disponibile sia sul Galaxy Store che su Google Play Store. Accedendo poi alle impostazioni dell’app, gli utenti possono facilmente configurare le gesture, assegnando la funzione AI Select a quelle più comode da usare.

È importante prestare attenzione al fatto che l’aggiornamento con il supporto per AI Select è già in fase di distribuzione e dovrebbe raggiungere tutti i dispositivi compatibili entro pochi giorni. Tuttavia, è fondamentale notare che questa funzionalità non è disponibile sui dispositivi che non supportano la One UI 6.1.1 o versioni più recenti, evidenziando l’importanza di essere sempre aggiornati alle ultime versioni del software.

Con tali migliorie, One Hand Operation+ si conferma una delle app più utili nel panorama Samsung, promettendo di continuare a evolversi per soddisfare le esigenze dei suoi utenti.