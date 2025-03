Aggiornamento di marzo: alcuni utenti Google Pixel notano anomalie nella ricarica della batteria

Dopo l’aggiornamento di marzo 2025, gli utenti di Google Pixel hanno osservato comportamenti sorprendenti riguardo alla ricarica della batteria. In particolare, molti possessori di smartphone Pixel che avevano attivato il limite di carica all'80% hanno visto le loro batterie caricarsi fino al 100%. Scopriamo di seguito quali sono le cause di questo cambiamento e come gestire al meglio la situazione.

I cambiamenti apportati dall'aggiornamento

Il rilascio di marzo 2025, noto come Android 15 QPR2, ha introdotto nuove funzionalità per i dispositivi Google. Tuttavia, gli aggiornamenti di sistema non sempre avvengono senza intoppi, portando talvolta a comportamenti inaspettati. Diversi utenti si sono fatti sentire su Reddit e nei forum di supporto Google, esprimendo preoccupazione per il fatto che i loro dispositivi caricassero oltre il limite preimpostato dell'80%.

Il limite di carica all'80% è una funzione opzionale creata per prolungare la vita della batteria, evitando così il raggiungimento della carica completa, che potrebbe causare una degradazione prematura nel lungo periodo. Molti utenti attivano questa opzione per preservare la salute della batteria nel tempo; pertanto, scoprirsi di nuovo a caricare fino al 100% ha sollevato interrogativi.

Comprendere la necessità di ricarica completa

Contrariamente a quanto potrebbe apparire, il superamento del limite di carica non è un bug. Gli esperti e alcuni dei partecipanti ai forum hanno segnalato che, per motivi di calibrazione, è occasionalmente necessario che il dispositivo raggiunga il 100% di carica. Questa calibrazione è fondamentale per garantire che il sistema possa gestire correttamente la salute della batteria.

Prima dell’aggiornamento Android 15 QPR2, la funzione di limitazione della carica non funzionava come previsto, rendendo necessario il raggiungimento della carica completa per ricalibrare la capacità stimata della batteria. Ora, dopo l'aggiornamento, gli utenti possono beneficiare di una gestione più accurata della salute della batteria, utilizzando appieno i vantaggi che offre il sistema di gestione intelligente della batteria.

Cosa fare se il tuo Pixel carica al 100%

Se hai notato che il tuo Google Pixel raggiunge il 100% di carica, non allarmarti. È consigliabile tenere il dispositivo collegato al caricatore per un po' dopo il completamento della carica. Dopo circa un'ora, apparirà un'icona a forma di scudo sullo schermo che indica che è attiva la funzione di bypass della carica. Questo significa che il processo di calibrazione è stato completato, e il limite dell'80% tornerà ad attivarsi normalmente.

Questa funzionalità è stata implementata per migliorare l'esperienza dell'utente, garantendo una vita della batteria ottimale. Negli aggiornamenti futuri, Google potrebbe ulteriormente ottimizzare questo sistema, ma attualmente gli utenti possono dormire sonni tranquilli sapendo che le loro batterie stanno ricevendo la giusta attenzione e cura.

Comunica le tue esperienze

