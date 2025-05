Aggiornamento di maggio 2025: utenti Pixel segnalano problemi di durata della batteria e surriscaldamento

L’aggiornamento di sicurezza per i dispositivi Pixel di maggio 2025 ha creato non poche preoccupazioni tra gli utenti. Molti possessori del Pixel hanno notato un significativo ridimensionamento della durata della batteria e surriscaldamenti improvvisi, spingendo a cercare risposte e soluzioni. In questo contesto, diamo uno sguardo più da vicino a questo problema e alle possibili soluzioni.

Disagi dopo l’aggiornamento di maggio 2025

Un ampio numero di utenti ha rilevato che, dopo aver installato l’aggiornamento di maggio, la durata della batteria dei loro dispositivi Pixel si è drasticamente ridotta. Ciò ha portato a frustrazioni diffuse, poiché molti utenti in passato hanno apprezzato l’affidabilità delle batterie dei loro smartphone. Alcuni utenti hanno persino osservato che i loro telefoni non solo si scaricano più velocemente, ma tendono anche a surriscaldarsi durante l’uso normale.

Mentre l’aggiornamento include patch di sicurezza progettate per risolvere debolezze software, la mancanza di nuove funzionalità ha sollevato interrogativi sulla causa di questi problemi. La community di Reddit è stata testimone di numerose segnalazioni da parte di utenti che attaccano l’aggiornamento, suggerendo che potrebbe non essere l’unico responsabile dello sfrenato consumo di batteria.

La connessione con Instagram

Un sottogruppo di utenti Pixel ha notato che l’app di Instagram sembra aggravare ulteriormente la situazione. Dopo un aggiornamento dell’app, molti utenti hanno scoperto che il loro telefono si surriscaldava in tempi rapidi, anche dopo soli pochi minuti di utilizzo. Non è solo l’uso diretto dell’app a provocare la scarica rapida della batteria; anche quando Instagram è in background, il consumo energetico sembra rimanere elevato. Questo insorge in un momento in cui gli utenti si aspettano una performance ottimale, specialmente da dispositivi lanciati recentemente, come il Pixel 9 Pro, rilasciato il 4 settembre 2024.

Le discussioni su questi problemi hanno alimentato diverse teorie all’interno della community, con alcuni utenti che escludono i modelli più vecchi, colpevolizzando piuttosto l’aggiornamento e l’interazione con app specifiche, come Instagram.

Possibili soluzioni per gli utenti afflitti

Per coloro che stanno affrontando queste sfide con i loro dispositivi Pixel, la soluzione più immediata potrebbe essere quella di disinstallare l’app di Instagram. Sebbene questo non possa risolvere definitivamente il problema della batteria, potrebbe riportare il telefono a temperature più gestibili e aumentare l’autonomia complessiva del dispositivo. Gli utenti possono poi decidere di reinstallare l’app una volta che Meta rilascerà un aggiornamento per correggere i bug.

Modelli interessati

I dispositivi più colpiti da questo problema includono diversi modelli di Pixel, nonostante non sia chiaro quali specifici varianti siano le maggiormente afflitte. L’attenzione è alta soprattutto sui nuovi modelli, il che evidenzia la preoccupazione per la qualità generale e l’affidabilità degli aggiornamenti rilasciati da Google.

Questo scenario rappresenta un’importante opportunità per Google di affrontare e risolvere nel minor tempo possibile i problemi emersi, considerando il prestigio e la reputazione che i dispositivi Pixel hanno costruito nel corso degli anni.