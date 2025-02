Aggiornamento di Google Messages: aumento della dimensione del campo di testo e novità

Con una recente modifica, Google ha ampliato il campo di testo nell'app Google Messages. Questa novità non solo rende l'area di digitazione più spaziosa, evolvendosi in una forma più robusta, ma introduce anche alcune interessanti modifiche alle funzionalità già esistenti.

Novità nel design del campo di testo

Il campo di testo, quell'area a forma di pillola dove vengono digitati i messaggi, ha ricevuto un significativo restyling. Da questo aggiornamento, il campo risulta più largo e lungo, facilitando ulteriormente la digitazione e la lettura. Questa modifica non è un'illusione, bensì una reale evoluzione dell'interfaccia dell'app. Anche il pulsante per registrare i memo vocali, posizionato a destra del campo di testo, ha subito un aumento di dimensioni, trasformandosi in un tasto di invio più evidente.

Tutti i pulsanti sono stati mantenuti nella loro posizione originale, con l'icona del “+” ancora all'interno del campo di testo a sinistra. Questo elemento continua a essere un accesso rapido a diverse funzionalità come la galleria, le GIF, gli adesivi, i file, la posizione, i contatti, la programmazione dell'invio e la possibilità di inviare selfie sotto forma di GIF.

Scorciatoie e usabilità migliorata

All'interno del campo di testo è presente anche l'icona del sorriso, che permette di accedere rapidamente alla tastiera degli emoji. Questa caratteristica rende la comunicazione più espressiva e creativa, offrendo la possibilità di aggiungere un tocco personale ai messaggi. Inoltre, il campo di testo include un collegamento alla galleria, che facilita la visualizzazione delle immagini dalla fotocamera e la selezione di foto dai propri album.

Questa versione aggiornata dell'app, identificata come 2025022401RC00, conferisce una maggiore comodità nell'uso quotidiano di Google Messages. Gli utenti possono ora beneficiare di uno spazio di scrittura più ampio, creando un'esperienza di messaggistica più intuitiva e fluida.

Come ottenere l'aggiornamento

Sebbene Google non abbia ancora rilasciato questa modifica a livello globale, gli utenti possono verificare la disponibilità dell'aggiornamento. Per farlo, è sufficiente aprire l'app Play Store, toccare l'icona del profilo nell'angolo in alto a destra e selezionare "Gestisci app e dispositivo". All'interno della sezione "Aggiornamenti disponibili", scorrendo verso il basso si può trovare Google Messages. Se l'app è elencata, è possibile procedere all'aggiornamento.

Una delle versioni recenti installate potrebbe essere la 2025022501RC00. In tal caso, è consigliabile aggiornare l'app per accedere immediatamente al nuovo campo di testo più grande, che rende l'esperienza di messaggistica ancora più soddisfacente.

Controllare la versione dell'app

Per controllare quale versione dell'app Google Messages è attualmente installata sul proprio dispositivo, è possibile navigare su Impostazioni > App > Vedi tutte le app > Messaggi. Scorrendo verso il basso si potrà visualizzare il numero di versione attualmente in uso. Questa semplice operazione consente di tenere sotto controllo gli aggiornamenti ed assicurarsi di sfruttare le ultime funzionalità offerte da Google.