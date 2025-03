Aggiornamento dell’app IO: attivazione del servizio SEND direttamente dall’applicazione

L’applicazione IO, dedicata ai servizi digitali, ha recentemente ricevuto un’importante aggiornamento che semplifica ulteriormente l’interazione con i servizi pubblici. La nuova versione, la 3.1.0.2, introduce la possibilità di attivare il servizio SEND direttamente attraverso l’app, rendendo più immediata la ricezione delle comunicazioni legali. Questo aggiornamento arriva dopo un precedente intervento che ha migliorato il design dell’app, inserendo elementi grafici rinnovati.

Novità dell’aggiornamento IO 3.1.0.2

La versione 3.1.0.2 dell’app IO porta con sé significative novità per gli utenti. Tra le modifiche apportate, spiccano rinnovamenti nell’interfaccia grafica, con colori più brillanti, pulsanti ingranditi e un’organizzazione più intuitiva dei contenuti. Questi miglioramenti sono stati pensati per facilitare la navigazione e permettere agli utenti di trovare con maggior facilità le diverse funzionalità offerte dall’app.

Una delle principali innovazioni di questo aggiornamento è l’integrazione del servizio Notifiche Digitali direttamente nell’app IO. Gli utenti possono così ricevere via IO comunicazioni legali da parte degli enti pubblici, come esiti di pratiche, rimborsi, multe e avvisi di accertamento tributario. Questa funzionalità consente non solo di ricevere notifiche in tempo reale, ma anche di gestirle direttamente dal proprio dispositivo, semplificando il pagamento di eventuali importi.

L’implementazione di SEND si rivela particolarmente utile anche per i liberi professionisti e le ditte individuali, che possono ricevere le notifiche legate alla loro attività. Questo semplifica notevolmente la gestione amministrativa e permette di avere tutto il necessario a portata di mano.

Funzionamento del servizio SEND

Il servizio SEND prioritizza l’invio delle comunicazioni attraverso i recapiti digitali. Gli utenti possono accedere alla piattaforma SEND utilizzando le credenziali SPID o CIE per indicare o aggiornare il proprio recapito legale, come la PEC, oltre a eventuali recapiti secondari . In caso di utilizzo di un indirizzo PEC, le notifiche inviate risultano legalmente consegnate, evitando l’uso della corrispondenza cartacea. Inoltre, gli utenti riceveranno un avviso di avvenuta ricezione, che include un link per visualizzare i documenti su SEND.

Coloro che non dispongono di un indirizzo PEC non devono preoccuparsi; se accedono alla notifica tramite l’app IO entro cinque giorni dalla sua ricezione, questa sarà considerata legalmente recapitata. In tal modo, non verranno inviate raccomandate cartacee.

Come attivare il servizio SEND tramite l’app IO

Attivare il servizio SEND è un processo semplice. Dopo aver aggiornato l’applicazione alla versione 3.1.0.2, gli utenti devono aprire l’app, cercare il banner dedicato nel menu delle notifiche e seguire la procedura guidata. Questo filtro semplifica ulteriormente l’accesso a un servizio che rappresenta una notevole innovazione nella gestione delle comunicazioni legali.

Procedura di aggiornamento dell’app IO su Android

Attualmente, la versione 3.1.0.2 dell’app IO è in fase di distribuzione su Android attraverso il Google Play Store. Per verificare di avere l’ultima release dell’app e, se necessario, procedere con l’aggiornamento, è sufficiente consultare direttamente la piattaforma di download. Assicurarsi di avere sempre la versione più recente permette di sfruttare tutte le nuove funzionalità e mantenere un’interazione fluida con i servizi pubblici digitali.