Aggiornamento Android 15 QPR2: novità e miglioramenti per i dispositivi Pixel

Recentemente, Google ha avviato il rilascio dell'aggiornamento mensile, portando sui dispositivi Pixel supportati la versione Android 15 QPR2, accompagnata da patch di sicurezza. Questo aggiornamento, programmato per marzo 2025, presenta diverse novità, tra cui l'introduzione di un nuovo kernel Linux e miglioramenti per la compatibilità con i launcher di terze parti. Analizziamo le principali novità in dettaglio.

Il nuovo kernel Linux sui Pixel 6, 7 e 8

Una delle notizie più rilevanti riguarda l'aggiornamento del kernel Linux, che ora raggiunge la versione 6.1.99 per i modelli di Pixel 6, 7 e 8. Questo cambiamento arriva dopo mesi di attesa, dato che già nel gennaio 2024 si aveva notizia dei lavori in corso da parte di Google per migliorare la gestione dei kernel su questi dispositivi. Fino ad oggi, i Pixel 6 e 7 erano dotati della versione 5.10, mentre i Pixel 8 usciti nel 2024 montavano la versione 5.15. Con questo nuovo kernel, Google offre un incremento prestazionale, pur restando invisibile all’utente finale.

Tuttavia, i feedback degli utenti raccontano un'altra storia. Molti possessori di Pixel 6, 7 e 8 hanno notato una risposta più rapida e fluida del proprio smartphone, così come un miglioramento nella gestione del consumo energetico. Questo è un segno che l'aggiornamento del kernel non è solo un cambio di numerazione, ma porta con sé una serie di vantaggi pratici per l'uso quotidiano. Lo sforzo di Google nel mantenere i dispositivi più datati al passo con la tecnologia attuale attraverso aggiornamenti di questo tipo evidenzia il progresso dell'azienda verso un impegno duraturo nel supporto ai propri clienti. Di recente, Google ha anche annunciato che sarà possibile beneficiare di un supporto software prolungato fino a cinque anni per i Pixel 6 e 7, un chiaro segno della volontà di migliorare la longevità dei dispositivi.

Miglioramenti nella compatibilità con i launcher di terze parti

Un'altra area in cui Google ha deciso di intervenire riguarda la compatibilità con i launcher di terze parti. Molti utenti avevano segnalato problemi di fluidità nell’interazione con le app, in particolare durante il passaggio da una applicazione all’altra. Le animazioni apparivano spesso laggate, causando frustrazione. L’aggiornamento di marzo ha cercato di risolvere queste problematiche attraverso due interventi specifici.

Le note di rilascio, relative a questo aggiornamento, evidenziano la correzione di un problema che causava rallentamenti nel passaggio tra le app, oltre a miglioramenti generali nelle prestazioni e stabilità durante le transizioni e le animazioni dell’interfaccia utente. Questo è stato confermato da vari utenti su piattaforme come Reddit, in particolare da chi utilizzava launcher come il Niagara Launcher e il Nova Launcher, che sono stati protagonisti di miglioramenti nelle loro prestazioni post-aggiornamento.

Sebbene non tutte le difficoltà cerchiate con i launcher di terze parti siano state completamente eliminate, questo aggiornamento rappresenta sicuramente un passo significativo verso una maggiore compatibilità e fluidità. Gli utenti si interrogano ora se questo progresso possa preludere a soluzioni più definitive in futuro, in particolare con l’arrivo di Android 16.

Il rilascio di Android 15 QPR2 porta in dote numerosi miglioramenti e ottimizzazioni ai rappresentativi dispositivi Pixel, sottolineando l’impegno costante di Google nel soddisfare le richieste di innovazione e prestazioni dei propri utenti. Con un occhio al futuro, resta da vedere quali ulteriori sorprese ci riserverà la casa madre di Mountain View.