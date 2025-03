Aggiornamento Android 15 per i Moto G64: ecco tutto quello che c'è da sapere

La notizia del momento riguarda i possessori del Moto G64 in India, che hanno iniziato a ricevere l'aggiornamento stabile ad Android 15. Questo aggiornamento non solo migliora le prestazioni generali del dispositivo, ma introduce anche una serie di nuove caratteristiche e miglioramenti. Con un peso di circa 2.26 GB, l'aggiornamento è stato accolto con entusiasmo dagli utenti, rendendo i loro dispositivi più reattivi e sicuri.

Dettagli sull’aggiornamento Android 15

L’aggiornamento ad Android 15, indicato con la versione V1TD35H.83-20-5, è già visibile su alcuni Moto G64 in India. Un utente ha persino condiviso uno screenshot del changelog, evidenziando quanto questo aggiornamento possa avere un impatto positivo sull'esperienza utente. Oltre ad un significativo aumento della velocità, il firmware promette miglioramenti nella sicurezza, con un’attenzione particolare alla fluidità nelle grafiche e alla rapidità delle applicazioni.

Con l'introduzione della nuova interfaccia Hello UI, i possessori del Moto G64 potranno dire addio alla My UX, che era stata protagonista della versione precedente Android 14. I feedback iniziali parlano di un’interfaccia più intuitiva e di un utilizzo più semplice e diretto. Gli utenti possono quindi aspettarsi un' esperienza di navigazione potenziata, con applicazioni che si aprono e funzionano più velocemente.

L'importanza di questo aggiornamento

L’importanza di questo aggiornamento non risiede solo nelle nuove funzionalità, ma anche nel fatto che il Moto G64 si unisce al trend degli smartphone che ricevono l’ultima versione stabile di Android. Si presenta quindi come un dispositivo attuale e competitivo sul mercato, in linea con altri smartphone già aggiornati, come il Moto Edge 50 Neo, che ha iniziato a ricevere l'aggiornamento in gennaio.

In aggiunta, l’aggiornamento include le ultime patch di sicurezza, cruciali per proteggere i dati degli utenti e migliorare la stabilità generale del sistema. Questo rollout, iniziato da poco, avverrà in modo graduale, il che significa che gli utenti in India possono aspettarsi di avere lo stesso aggiornamento nei prossimi giorni o settimane, rendendo il Moto G64 uno dei modelli più aggiornati in circolazione.

Prossimi passi per Motorola

Mentre gli utenti del Moto G64 si preparano a esplorare le novità introdotte da Android 15, Motorola guarda già al futuro con il lancio di un nuovo smartphone pieghevole, il Motorola Razr Plus 2025, previsto per aprile. Rivelazioni recenti hanno mostrato il dispositivo in una nuova colorazione Rio Red, che ha catturato l’attenzione degli appassionati.

Le immagini trapelate mostrano che il Razr Plus 2025 avrà un design rinnovato, completo di un nuovo Quick Button su uno dei lati e uno schermo interno pOLED da 6.9 pollici, accompagnato da un secondo schermo di copertura da 4 pollici. Questo smartphone sarà probabilmente alimentato dal potente chipset Snapdragon 8 Elite, già utilizzato in diversi flagship Android di quest'anno, confermando ulteriormente le ambizioni di Motorola nel settore.

Con tutte queste novità, il futuro di Motorola appare decisamente promettente sia per l’Android 15 sul Moto G64 che per l’arrivo del Razr Plus 2025. Gli utenti sono dunque in attesa di aggiornamenti e novità, felici di scoprire i miglioramenti nelle prestazioni e nelle funzionalità del loro smartphone.