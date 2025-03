Aggiornamenti software di Apple: novità su iOS, macOS e altri sistemi operativi

Nella giornata di oggi, Apple ha rilasciato un’importante serie di aggiornamenti software per quasi tutte le sue gamme di prodotto. Le nuove versioni – iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS 15.4, tvOS 18.4 e visionOS 2.4 – sono adesso disponibili per il download, portando con sé alcune novità interessanti e miglioramenti per ciascuna delle piattaforme.

iOS e iPadOS: novità e funzionalità

Per gli utenti di iPhone e iPad aggiornati a iOS 18.4, spicca la nuova funzione Priority Notifications, nel tentativo di distinguere le notifiche più urgenti da quelle meno importanti. Questa novità è pensata per facilitare la gestione delle comunicazioni, permettendo di identificare rapidamente le notifiche che richiedono attenzione immediata. Oltre a questa funzionalità, l’aggiornamento include anche diversi nuovi emoji, frutto della nuova codifica Unicode 16.0, e un’app dedicata alla gestione del visore Vision Pro, simile all’app companion utilizzata per l’Apple Watch. Inoltre, sono stati apportati miglioramenti minori e correzioni di bug, contribuendo a un’esperienza utente più fluida.

macOS: significative aggiunte con Sequoia 15.4

MacOS 15.4 introduce due funzionalità fondamentali per gli utenti. Per cominciare, l’app Mail beneficia di una nuova opzione per la suddivisione automatica delle email, un aggiornamento già visto su iPhone e iPad. Questo sistema, potenziato da modelli di linguaggio di Apple Intelligence, mira a semplificare la gestione delle caselle di posta, particolarmente utili per chi riceve un gran numero di messaggi.

In aggiunta a questo, la nuova versione di macOS integra una funzione di Quick Start, in grado di velocizzare la configurazione dei Mac sfruttando la prossimità di altri dispositivi Apple compatibili. Questa opzione, già presente in altri dispositivi come iPhone, iPad, Apple Watch e Apple TV, consente di attivare il Mac e accedere all’Apple ID semplicemente avvicinando un altro dispositivo compatibile. Tuttavia, è importante notare che questa funzione non è interlavorabile tra Mac, poiché richiede l’utilizzo di una fotocamera posteriore.

Aggiornamenti per tvOS e visionOS

Gli aggiornamenti di oggi non trascurano nemmeno il settore del divertimento, con tvOS 18.4 e visionOS 2.4 che portano una serie di miglioramenti mirati a ottimizzare l’esperienza di intrattenimento sui rispettivi dispositivi. Sebbene i dettagli specifici riguardanti le nuove funzionalità non siano stati diffusamente riportati, è evidente che Apple sta lavorando per integrare sempre di più i suoi sistemi e garantire che gli utenti abbiano accesso a contenuti e applicazioni di alta qualità.

WatchOS: aggiornamenti temporaneamente non disponibili

Per quanto riguarda watchOS, la prevista versione 11.4 è stata pubblicata brevemente ma sembra attualmente non disponibile per il download. Questo potrebbe suscitare un po’ di delusione tra gli utenti, ma non ci sono ulteriori dettagli riguardo a quando il nuovo aggiornamento sarà nuovamente accessibile.

Con tutti questi aggiornamenti rilasciati, Apple dimostra ancora una volta il suo impegno nel miglioramento continuo e nell’aggiornamento delle proprie piattaforme, offrendo agli utenti nuove e interessanti funzionalità che promettono di arricchire l’interazione con i dispositivi.