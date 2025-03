Aggiornamenti significativi per le app Final Cut di Apple: nuove funzionalità e miglioramenti

Apple ha recentemente presentato una serie di aggiornamenti per le sue app Final Cut, apportando notevoli miglioramenti e nuove funzioni sia per Final Cut Pro su Mac e iPad, sia per Final Cut Camera. Questi aggiornamenti, attesi da molti, mirano a semplificare i flussi di lavoro, potenziare le capacità degli utenti e sfruttare la tecnologia per una maggiore versatilità nelle operazioni di montaggio video.

Novità per Final Cut Pro 11.1

La versione 11.1 di Final Cut Pro introduce numerose funzionalità innovative e correzioni. Una delle novità più significative è l’aggiunta di correzioni di colore e effetti a un clip di regolazione posizionato sopra la timeline. Questa opzione permette di applicare modifiche a una vasta gamma di clip contemporaneamente, ottimizzando il processo di editing.

Inoltre, gli utenti possono ora beneficiare di Apple Intelligence tramite la nuova funzionalità Image Playground. Questa opzione consente di generare rapidamente immagini stilizzate, basate su descrizioni, concetti suggeriti o elementi presenti nella libreria Foto degli utenti. È importante notare che questa funzionalità è supportata solo sui modelli Mac con M1 o versioni successive, e richiede macOS 15.2 o successivo.

Ma non finisce qui: il software ha anche ricevuto aggiornamenti tecnologici che migliorano il flusso di lavoro con le maschere magnetiche, grazie a correzioni di bug e ottimizzazioni delle prestazioni. Un nuovo collegamento da tastiera per mostrare o nascondere l’Editor della Maschera Magnetica facilita ulteriormente il lavoro durante l’editing.

Per quanto riguarda l’audio, è stato introdotto l’effetto Quantec QRS , che consente di creare riverberi naturali e trasparenti, replicando spazi acustici reali. Piccole innovazioni come la possibilità di rinominare gli effetti audio nel pannello di ispezione e la capacità di rivelare la fonte di un angolo multicamera nel browser arricchiscono l’esperienza dell’utente. Gli utenti possono anche spostare i marker sulla timeline semplicemente trascinandoli all’interno di un clip o rimuoverli.

Aggiornamenti per Final Cut Pro su iPad

Passando a Final Cut Pro per iPad, nella versione 2.2 troviamo importanti novità. La prima è il supporto per l’orientamento verticale, un’aggiunta fondamentale per sveltire i flussi creativi su questo dispositivo. Gli utenti possono anche avvalersi di nuovi collegamenti da tastiera per facilitare operazioni come il nudge di una selezione, la sostituzione con uno spazio vuoto e il sollevamento o la sovrascrittura nella storyline principale.

La funzionalità Image Playground è presente anche su iPad, permettendo di generare immagini stilizzate come avviene su Mac. Sono richiesti dispositivi con chip A17 Pro, M1 o versioni superiori e l’ultima versione di iPadOS 18.2 o successiva.

Altre aggiunte comprendono la possibilità di catturare video a 50 fps, che fornisce maggiore flessibilità durante l’editing e nelle opzioni di consegna. Questi miglioramenti si rivelano fondamentali per i professionisti del settore che desiderano sfruttare al massimo il potenziale del loro iPad nella creazione di contenuti.

Novità per Final Cut Camera 1.2

In quanto a Final Cut Camera, la versione 1.2 apporta aggiornamenti notevoli per migliorare l’esperienza degli utenti, in particolare per coloro che utilizzano iPhone. Una delle funzionalità più attese è la possibilità di passare rapidamente all’obiettivo teleobiettivo da 48 mm, per catturare immagini più dettagliate e meticolose.

In aggiunta, ora è possibile riprodurre i video Log in SDR o HDR, mantenendo la vivacità della scena originale grazie all’applicazione del Apple Log LUT. Questa opzione è disponibile soltanto per i modelli di iPhone 15 Pro o successivi, sottolineando l’importanza degli aggiornamenti hardware nel miglioramento della qualità dei video.

Un’altra novità interessante è la possibilità di registrare audio spaziale, rendendo l’esperienza sonora ancora più coinvolgente e realistica, ma questa funzione è riservata agli iPhone 16. Anche in questo caso, è disponibile la registrazione a 50 fps, che aumenta la creatività e offre ulteriori opzioni durante la post-produzione.

La varietà di aggiornamenti non solo promette di arricchire l’esperienza degli utenti nel montaggio video, ma anche di integrare tecnologie sempre più sofisticate, portando la creazione di contenuti su smartphone e tablet a un livello superiore. Queste innovazioni rappresentano un passo importante per Apple nel mantenere la sua leadership nel mercato della produzione video professionale.