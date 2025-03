Aggiornamenti significativi per il handheld Analogue Pocket: nuova versione del firmware disponibile

Analogue, nota per i suoi dispositivi retro-gaming, ha lanciato un aggiornamento importante per il firmware del suo handheld Pocket. Con la versione PocketOS v2.5, l’azienda mira a migliorare l’esperienza degli utenti, introducendo correzioni di bug e ampliando il supporto per i controller wireless. Questi miglioramenti rispondono a feedback degli utenti e a esigenze di compatibilità, rendendo il dispositivo ancora più versatile per gli appassionati di videogiochi vintage.

Novità dell’aggiornamento PocketOS v2.5

La nuova versione del firmware 2.5 porta con sé un elenco sostanzioso di correzioni e funzionalità. Una delle modifiche più rilevanti riguarda la risoluzione di problematiche legate ai backup delle esportazioni di salvataggi per i giochi Game Boy e Game Boy Color. Questo riscontro è fondamentale per garantire che gli utenti possano mantenere i propri progressi nei giochi senza timore di perderli.

Un’altra grande novità è il potenziamento del supporto per il dock TV, un accessorio essenziale per chi desidera riprodurre i titoli retro su schermi più grandi. Grazie a questo aggiornamento, il dock ora supporta ufficialmente anche i controller NES e Sega Genesis, consentendo un’esperienza di gioco autentica e senza intoppi. Inizialmente, tali controller erano utilizzabili solo tramite dongle Bluetooth di terze parti, un passaggio che ha reso l’utilizzo del sistema meno immediato.

Compatibilità controller e miglioramenti dell’esperienza di gioco

Il dock Analogue, un’aggiunta che migliora notevolmente la funzionalità del Pocket, permette di connettere facilmente il dispositivo a un televisore, similmente a quanto avviene con la Nintendo Switch. Col passare del tempo, il supporto per i controller wireless è stato aggiornato per includere vari modelli, ampliando la compatibilità da controller PlayStation a quelli della Switch. Questa evoluzione è stata accolta favorevolmente dagli utenti, i quali richiedono sempre più la possibilità di giocare a titoli storici in modalità multiplayer o con dispositivi familiari.

Con l’aggiornamento, sono stati risolti anche problemi di mappatura dei tasti per i controller wireless Super Nintendo e N64, forniti da Nintendo per arricchire l’esperienza di retro-gaming sull’abbonamento Switch Online. Ciò significa che ora i giocatori possono godere di un gameplay più fluido e autentico, utilizzando le periferiche ufficiali, un aspetto che spesso migliora il piacere di gioco e la nostalgia legata ai titoli di un tempo.

Funzionalità del Pocket e limitazioni sui giochi supportati

Pur offrendo un’ampia compatibilità con le cartucce di giochi storici, il Pocket è limitato principalmente a console più vecchie come Game Boy, Game Boy Advance e Sega Game Gear. Tuttavia, il dispositivo è progettato con un’architettura FPGA , che permette di emulare il comportamento di diverse console, ampliando così le possibilità di gioco. Ciò include la possibilità di utilizzare file ROM per i titoli Super Nintendo e Sega Genesis, consentendo ai giocatori di utilizzare controller approvati specificamente per tali piattaforme. Questa caratteristica rappresenta un passo avanti significativo rispetto ad altre soluzioni di retro-gaming, rendendo il Pocket una scelta attraente per gli appassionati.

Ritardi per il nuovo console Nintendo 64 in 4K

In una notizia parallela, Analogue ha comunicato il rinvio del rilascio della sua console Nintendo 64 in 4K. Originariamente programmato per un’uscita precedente, ora è atteso entro luglio 2025. Questo ulteriore ritardo ha colto di sorpresa molti fan del brand, che stavano contando sul lancio di questo prodotto innovativo. Anche se i dettagli sul motivo del rinvio non sono stati divulgati, il team di Analogue continua a lavorare per garantire che il prodotto finito soddisfi le aspettative elevate dei consumatori.