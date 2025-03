Aggiornamenti recenti per OnePlus 13 e Samsung Galaxy A24: tutti i dettagli

OnePlus e Samsung, due nomi noti nel mondo degli smartphone, continuano a dimostrare il loro impegno nella gestione degli aggiornamenti software. Recentemente, entrambe le aziende hanno rilasciato aggiornamenti significativi per i loro dispositivi di punta, migliorando le prestazioni e la sicurezza. Andiamo a esplorare le novità apportate da queste patch e come gli utenti possono procedere per installarle.

Miglioramenti per il OnePlus 13: cosa c'è di nuovo

OnePlus ha avviato la distribuzione di un aggiornamento per il suo flagship OnePlus 13, presentando il firmware CPH2653_15.0.0.602. Questo aggiornamento si distingue per essere una semplice patch correttiva che mira a risolvere alcuni problemi preesistenti. Tra le novità, gli utenti possono notare un netto miglioramento nella messa a fuoco della fotocamera posteriore, che consente scatti più nitidi e precisi. L'azienda ha anche apportato modifiche alla tonalità e al colore delle immagini, rendendo le fotografie scattate più vivaci e realistiche.

Dal punto di vista del sistema, OnePlus si è concentrata sulla stabilità e sulle prestazioni generali del dispositivo. Questa patch giunge dopo un periodo di discordia sull'argomento aggiornamenti, durante il quale l’azienda aveva annunciato notizie non particolarmente positive riguardo il supporto per i modelli più recenti. Fortunatamente, ha poi rassicurato gli utenti specificando che il OnePlus 13 riceverà aggiornamenti fino ad Android 19, garantendo così un supporto prolungato per il suo flagship.

Samsung Galaxy A24: aggiornamento di sicurezza di febbraio 2025

Anche Samsung non è da meno nella corsa agli aggiornamenti, avendo recentemente distribuito una patch di sicurezza per il suo Galaxy A24, un dispositivo di fascia media lanciato nel 2023. Questo smartphone, inizialmente dotato della One UI 5 basata su Android 13, ha già ricevuto l'aggiornamento alla One UI 6, che si basa su Android 14 e attende con ansia la prossima versione, la One UI 7, che si baserà su Android 15.

L'aggiornamento attuale, identificato come A245FXXS8CYB1, è stato avviato in alcuni paesi africani, asiatici e del Medio Oriente, e la principale novità riguarda le patch di sicurezza, aggiornate a febbraio 2025. Gli utenti europei possono attendere che l'aggiornamento venga distribuito anche nei loro dispositivi nelle prossime settimane, offrendo una maggiore protezione contro eventuali vulnerabilità di sicurezza.

Procedura per l'aggiornamento di OnePlus 13 e Samsung Galaxy A24

Per gli utenti di OnePlus 13 e Samsung Galaxy A24 è fondamentale rimanere aggiornati. Ecco come procedere per verificare la disponibilità di aggiornamenti sui rispettivi dispositivi.

Per OnePlus 13

Aprire l'app "Impostazioni". Scorrere fino a trovare la sezione "Sistema". Selezionare "Aggiornamenti di sistema". Cliccare su “Controlla aggiornamenti” per vedere se sono disponibili nuove patch.

Per Samsung Galaxy A24

Accedere all'app "Impostazioni". Trovare la sezione "Aggiornamenti software". Cliccare su “Scarica aggiornamenti” e seguire le istruzioni.

È buona prassi eseguire regolarmente controlli per assicurarsi di avere l'ultima versione del software, contribuendo così a migliorare l’esperienza utente e a garantire la sicurezza del dispositivo.