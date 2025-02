Aggiornamenti problematici per gli smartphone Motorola: i rischi dell'upgrade ad Android 15

Motorola ha avviato il rilascio della nuova versione di Android, la 15, da dicembre 2024. Molti utenti, tuttavia, stanno riscontrando difficoltà significative a causa di crash del launcher, rendendo i telefoni quasi inutilizzabili. La situazione ha generato malcontento tra i consumatori, specialmente dopo un tentativo di risolvere i problemi attraverso aggiornamenti che, in alcuni casi, hanno portato a nuove problematiche.

La gestione degli aggiornamenti software di Motorola

Negli ultimi anni, Motorola ha affrontato critiche riguardo la sua gestione degli aggiornamenti software. Tradizionalmente, molti modelli hanno ricevuto solo patch di sicurezza ogni due mesi e sono stati lanciati con una sola promessa di aggiornamento ad Android, spesso in ritardo. Gli utenti erano abituati a un supporto software limitato. Tuttavia, con il lancio di Motorola Edge 50 Neo, la situazione sembrava destinata a cambiare, con la promessa di cinque anni di supporto operativo. Nonostante ciò, il lancio di Android 15 ha portato a una serie di problemi.

Alcuni utenti hanno segnalato che, una volta aggiornati a Android 15, i loro dispositivi presentavano un launcher che andava in crash ripetutamente. Questo implica che l’accesso alle app e alla home screen diventa estremamente difficile, rendendo l'intero dispositivo quasi inservibile. La soluzione temporanea per molti è stata accedere al menu delle impostazioni attraverso la schermata di blocco, ma questo non ha risolto il problema dell’usabilità.

Esperienze contrastanti con l'aggiornamento Android 15

Molti possessori di dispositivi Motorola, tra cui modelli recenti come ThinkPhone 25 e Razr Plus , hanno sperimentato il malfunzionamento del launcher. Coloro che avevano installato launcher alternativi come NovaLauncher sono stati in grado di aggirare temporaneamente il problema. Tuttavia, non tutti hanno avuto successo: sul forum di Lenovo, un utente ha espresso frustrazione per il fatto che il proprio Edge 50 Neo continuava a tornare al launcher predefinito, vanificando l'uso di quello personalizzato. Situazioni simili sono state segnalate su Reddit da altri utenti.

Motorola ha reagito prontamente a questi feedback, rilasciando aggiornamenti per correggere i problemi. Tuttavia, non tutte le esperienze sono state positive. Sebbene il ThinkPhone 25 abbia ricevuto una patch correttiva funzionante, il Razr Plus ha presentato nuovi problemi. Sebbene il crash dello schermo principale sia stato risolto, è emersa una nuova questione: il display secondario ha cominciato a dare problemi, rendendolo inutilizzabile.

Un'azienda in cerca di miglioramenti futuri

Questo tipo di disguido rappresenta un passo indietro per Motorola, che ha cercato di migliorare la propria immagine di fronte ai consumatori. Dopo un periodo di stallo, in cui il Razr Plus è rimasto bloccato su una patch di sicurezza per ben sei mesi, l'azienda sembra aver trovato finalmente una strada per garantire aggiornamenti tempestivi ai propri smartphone. Dopo il lancio dell'Edge 50 Neo, tutti i telefoni della famiglia Motorola sono stati aggiornati con regolarità. Si spera che questi tentativi portino a un efficace miglioramento nella gestione del software e una risposta più adeguata alle esigenze degli utenti.

Se hai riscontrato difficoltà con il tuo smartphone Motorola dopo l'aggiornamento ad Android 15, non esitare a segnalare la tua esperienza.