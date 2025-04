Aggiornamenti One UI 7: nuove versioni per Galaxy S23 FE, S22 e dispositivi Fold

Il panorama degli smartphone Samsung si arricchisce con l’arrivo dell’aggiornamento One UI 7, una novità che interessa diversi modelli. Tra i dispositivi coinvolti ci sono il Galaxy S23 FE, S22 e la serie Z Fold 4 e Z Flip 4. Questo aggiornamento include anche la patch di sicurezza di aprile 2025, garantendo una maggiore protezione e ottimizzazioni al sistema operativo. La distribuzione è attualmente partita dalla Corea del Sud, con un’espansione globale che ci si aspetta a breve.

Rilascio dell’aggiornamento One UI 7

Samsung ha dato il via al rilascio di One UI 7, un passo importante per il rafforzamento della sua offerta software. Dopo aver aggiornato i modelli Galaxy S23 e Tab S10 negli Stati Uniti la scorsa settimana, l’azienda ha iniziato a rendere disponibile la nuova interfaccia anche per altri sei modelli di smartphone. Gli utenti del Galaxy S23 FE, Z Fold 4, Z Flip 4, S22, S22 Plus e S22 Ultra possono finalmente godere delle migliorie introdotte con quest’aggiornamento, che, sebbene non sia ancora visibile negli Stati Uniti, è già attivo in Corea del Sud. Questo cambio di programmazione è sorprendente, dato che inizialmente l’aggiornamento era previsto per maggio.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Dettagli della nuova interfaccia

L’aggiornamento One UI 7 per il Galaxy S23 FE ha la versione del firmware identificata come S711NKSU5CYDA. Per i modelli Z Fold 4 e Z Flip 4, il firmware termina con la sigla HYD9, mentre per la serie S22 la versione del build è FYD9. Questa nuova interfaccia rappresenta un miglioramento significativo rispetto alle precedenti, con un’attenzione particolare alla sicurezza, in quanto include anche la patch di sicurezza di aprile 2025, cruciali per mantenere i dispositivi protetti da vulnerabilità.

La velocità del rilascio attuale fa ben sperare gli utenti degli altri modelli che attendono l’aggiornamento. Con Android 16 all’orizzonte, gli utenti si augurano che Samsung acceleri ulteriormente il processo di distribuzione per poter godere di tutte le novità in arrivo.

Aspettative future

Mentre l’aggiornamento One UI 7 sta progressivamente raggiungendo i dispositivi idonei, gli utenti si domandano quanto ci vorrà per ricevere anche gli aggiornamenti per gli smartphone restanti. Sebbene Android 16 sia in arrivo, Samsung ha dimostrato un miglioramento nella tempistica dei rilasci. Con una promessa di ottimizzazione e nuove funzionalità, la speranza è che l’azienda continui su questa strada, garantendo aggiornamenti non solo tempestivi, ma anche ricchi di nuove possibilità per i suoi utenti.

Per chi volesse rimanere aggiornato sulle novità e fornire suggerimenti, è possibile contattare il team di Android Authority. Rimane aperta la possibilità di restare anonimi o di ricevere riconoscimento per le informazioni segnalate, rendendo la comunità sempre più interattiva e coinvolgente.