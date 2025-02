Aggiornamenti iOS 18.1: Ecco le Novità per Gli Utenti di iPhone

Il rilascio di iOS 18.1 ha portato a una serie di nuove funzionalità interessante per gli utenti di iPhone, aggiungendo strumenti pratici e innovazioni significative. Questo aggiornamento ha reso disponibili alcune funzionalità solo per dispositivi specifici e ha esteso l’usabilità a vari modelli di iPhone.

Registrazione delle chiamate su iPhone

Una delle aggiunte più attese in iOS 18.1 è senza dubbio la possibilità di registrare le chiamate telefoniche. Quando un utente è in linea, compare un'icona a forma di barra audio nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Toccare questo simbolo avvia immediatamente la registrazione. Un avviso vocale informerà entrambi i partecipanti che la chiamata è in fase di registrazione, dopo un breve intervallo di tre secondi. Questa opzione funziona con chiamate effettuate sia verso altri iPhone che verso dispositivi Android.

Al termine della conversazione, il registrato verrà salvato nell’app Note, dove sarà possibile riascoltarlo. Anche iPhone più recenti come l’iPhone 14 Pro offrono ulteriori funzionalità, come la trascrizione delle chiamate, mentre modelli più datati, come l’iPhone XR, non possono avvalersi di questa funzione. Prima di utilizzare questa funzionalità, gli utenti sono invitati a informarsi sulla legalità della registrazione delle chiamate nel proprio paese.

Funzionalità di Apple Intelligence

L’aggiornamento iOS 18.1 ha introdotto nuove caratteristiche legate all'Apple Intelligence, accessibili solo a determinati modelli di iPhone. Tra queste troviamo strumenti di scrittura avanzata per messaggi, la funzione Clean Up per le foto e un Siri rinnovato. Ciascun utente potrà correggere e rielaborare e-mail direttamente dall’app, eliminando elementi di disturbo nelle immagini e altro ancora.

Per poter accedere a queste funzionalità, è necessario iscriversi alla lista d’attesa di Apple Intelligence, seguendo il percorso: Impostazioni > Apple Intelligence & Siri > Iscriviti alla lista d’attesa. Dopo l'approvazione, gli utenti potranno utilizzare questi strumenti. È importante notare che alcune funzionalità, come il generatore di emoji Genmoji, non sono ancora disponibili ma saranno inclusi in futuri aggiornamenti.

Supporto RCS per la Messaggistica

Con il rilascio di iOS 18, Apple ha implementato il supporto per la messaggistica RCS, e l’aggiornamento successivo ha esteso questa funzionalità alle "Messaggi per le imprese". In precedenza, questo servizio era accessibile solo tramite iMessage, e ora potrà facilitare una comunicazione più diretta tra le aziende e gli utenti iPhone.

Modifiche al Centro di Controllo

L’aggiornamento ha anche apportato modifiche al Centro di Controllo, che era già stato ristrutturato con iOS 18. Ora, l’icona della connettività presenta nuove forme, rendendo alcune impostazioni più facili da identificare e utilizzare. Gli utenti possono addirittura aggiungere controlli indipendenti per Wi-Fi, VPN, AirDrop e Satellite. A questi strumenti si aggiungono i nuovi controlli Livello e Misura, utili per ristrutturazioni e misurazioni senza dover utilizzare strumenti tradizionali.

In caso di insoddisfazione, è possibile ripristinare il layout predefinito del Centro di Controllo attraverso le impostazioni.

Aggiornamenti su Apple ID e Widget

Un’altra novità introdotta in iOS 18.1 è la possibilità di modificare l’indirizzo e-mail principale associato all'Apple ID. Per effettuare questa operazione, gli utenti dovranno seguire la seguente sequenza: Impostazioni > Apple ID > Accesso e sicurezza, e da lì potranno sia cambiare l'indirizzo esistente che aggiungerne uno nuovo.

Inoltre, l’aggiornamento ha migliorato le funzionalità dei widget sulla schermata iniziale, permettendo di applicare le stesse modifiche di colore anche a questi elementi, oltre alle app.

Rilevamento dell’apnea notturna e nuove emoji

Recentemente, Apple ha annunciato che il sistema operativo WatchOS 11 avrebbe consentito il rilevamento dell'apnea notturna, e ora, grazie all'aggiornamento di iOS 18.1, questa funzionalità è disponibile anche per i modelli compatibili di Apple Watch abbinati a iPhone aggiornati.

Inoltre, con iOS 18.1, la tastiera emoji ha subito un ampliamento significativo, fornendo agli utenti nuove opzioni. Swipando a sinistra, si possono facilmente accedere ai propri adesivi personalizzati e alle Memoji in modo più intuitivo.

Condivisione file attraverso l’iPhone e il Mac

Infine, l’aggiornamento ha facilitato la condivisione di file tra l’iPhone e il Mac attraverso la funzione di mirroring dello schermo. Questo semplifica il trasferimento di documenti e immagini, rendendo l’esperienza di utilizzo tra i dispositivi Apple ancora più fluida.

Ogni strumento e ogni funzione presente nell’aggiornamento si rivela un passo avanti nella fruizione della piattaforma Apple, rendendo ogni dispositivo non solo più versatile, ma anche maggiormente connesso.