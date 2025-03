Aggiornamenti in arrivo per Samsung e OnePlus: nuove funzionalità in vista per smartphone e cuffie

Nel panorama della tecnologia mobile, Samsung e OnePlus stanno rilasciando aggiornamenti significativi per alcuni dei loro dispositivi più popolari. Da smartphone pieghevoli a cuffie senza fili, i produttori stanno continuando a migliorare le loro offerte con patch di sicurezza e miglioramenti delle prestazioni. In questo articolo, esploreremo gli aggiornamenti dei dispositivi Samsung, tra cui il Galaxy Z Flip4 e il Galaxy A55, oltre all'ultima versione della OxygenOS per il OnePlus Open.

Aggiornamenti per Galaxy Z Flip4: patch di sicurezza e stabilità

Il Samsung Galaxy Z Flip4, il pieghevole lanciato lo scorso anno, sta ricevendo un importante aggiornamento firmware, contrassegnato come F721BXXSAGYB2. Questo aggiornamento, avviato la settimana scorsa in Corea del Sud, sarà presto disponibile anche in altre regioni, inclusi Africa, Asia, Europa e Oceania. Negli Stati Uniti, la versione è disponibile sia per dispositivi bloccati che sbloccati, con le versioni F721USQS8GYB2 e F721U1UES8GYB2.

Tra le novità di questo aggiornamento ci sono le patch di sicurezza di marzo 2025, che si dedicano alla correzione di 58 vulnerabilità. Di queste, 51 sono relative al sistema operativo Android, mentre 7 riguardano specificamente i dispositivi Samsung e la loro interfaccia. Le vulnerabilità critiche, che sono contrassegnate nel report di sicurezza, hanno suscitato particolare attenzione: undici sono considerate estremamente pericolose e 40 sono classificate ad alta priorità.

L'aggiornamento mira non solo a migliorare la sicurezza, ma anche a stabilizzare ulteriormente il sistema operativo. Stando al piano di aggiornamenti di Samsung, questo rilascio segna l'ultimo passo prima dell'introduzione della One UI 7.0, attesa per aprile.

Galaxy A55: aggiornamenti di sicurezza con uno sguardo al futuro

Anche il Samsung Galaxy A55, un altro smartphone della serie A, riceve un importante aggiornamento, anch'esso contenente patch di sicurezza di marzo 2025. Questo aggiornamento, identificato dal firmware A556BXXS6AYB4, è attualmente in distribuzione in Europa per tutti i modelli Galaxy A55, sia quelli sbloccati che quelli legati a un operatore.

Le nuove patch affrontano quasi 60 vulnerabilità, simili a quelle del Galaxy Z Flip4, con la speranza che anticipino una successiva evoluzione verso la One UI 7.0. Tuttavia, gli utenti devono essere preparati a un'attesa, poiché si prevede che i modelli più prestigiosi riceveranno gli aggiornamenti prima. Le attese realistiche suggeriscono un possibile slittamento oltre il mese di aprile per l'aggiornamento della One UI 7.

Per quanto riguarda i miglioramenti, il Galaxy A55 può contare su una sostanziale risoluzione delle vulnerabilità note e sulla stabilità del sistema, creando un ambiente più sicuro per gli utenti.

Finalmente un aggiornamento per Galaxy Buds 2 e Buds 2 Pro

Non solo smartphone, ma anche cuffie. Il colosso di Seul ha rilasciato dopo oltre un anno un aggiornamento per le sue cuffie in-ear, Galaxy Buds 2 e Buds 2 Pro. I firmware che terminano con AYA1 e AYB1 rispettivamente per i due modelli apportano un paio di miglioramenti legati alla stabilità del sistema.

Sebbene l'aggiornamento sembri ridotto al campo della stabilità, è importante notare il supporto continuo che Samsung offre a modelli meno recenti, mostrando così un impegno verso i propri clienti. Con l'aggiornamento, gli utenti possono aspettarsi una leggera miglioria all'esperienza d'uso, vaccinando i dispositivi contro eventuali bug minori.

Le cuffie sono attualmente sottoposte al processo di aggiornamento e gli utenti possono monitorare il rilascio tramite l'app Galaxy Wearable.

OnePlus Open: OxygenOS 15 porta novità importanti

Il marchio OnePlus ha recentemente iniziato a distribuire l'aggiornamento a OxygenOS 15.0.0.610 per il suo pieghevole OnePlus Open, portando con sé molte novità sia dal punto di vista software che delle prestazioni. Questa versione rappresenta una significativa evoluzione rispetto alla precedente OxygenOS 14.

Il changelog mette in luce una serie di cambiamenti nel motore grafico, progettato per ottimizzare il rendering e mantenere animazioni fluide anche durante operazioni di multitasking. La rivisitazione degli elementi visivi, come le icone aggiornate per la schermata principale e le modifiche nei gesti di navigazione, crea un'interfaccia più intuitiva e reattiva.

Tra le novità, spiccano anche i nuovi Flux Themes, che consentono una personalizzazione ancora più profonda dell'aspetto del dispositivo.

L'aggiornamento è previsto per un rilascio a scaglioni, partendo dal Nord America, con un più ampio rollout previsto nei prossimi mesi. OnePlus ha avvertito gli utenti del fatto che si tratta della prima build di OxygenOS 15 e potrebbero occorrere tempo e pazienza prima del completamento della distribuzione globale.

Come aggiornare i dispositivi Samsung e OnePlus

Per gli utenti di Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy A55, controllare la disponibilità degli aggiornamenti è semplice: basta andare su "Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa". In alternativa, è possibile usare Smart Switch collegando il dispositivo a un PC.

I possessori del OnePlus Open, nel frattempo, devono pazientare, in quanto attualmente l'aggiornamento è limitato al Nord America. Potranno comunque verificare l'aggiornamento seguendo "Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software" nei prossimi giorni o settimane.