Aggiornamenti in arrivo per i Galaxy Buds 3 Pro: novità e funzionalità esclusive

Nel 2024, molti utenti avranno probabilmente fatto un salto verso l’alto con nuovi dispositivi Galaxy, come gli auricolari Galaxy Buds 3 Pro e il nuovissimo smartphone Galaxy S24. La speranza di beneficiare di nuove funzionalità grazie all’hardware all’avanguardia dell’anno precedente, però, si scontra con la realtà: le novità più interessanti sembrano riservate solo ai possessori dei nuovi modelli.

Novità sul firmware One UI 7: un'esclusiva per S25

Attualmente, il firmware One UI 7 è disponibile solo sugli ultimi smartphone della serie Galaxy S25. Gli utenti che possiedono dispositivi di punta dell'anno scorso, come il Galaxy S24, devono attendere, poiché il lancio della nuova versione è stato ritardato più volte. Pertanto, coloro che hanno appena acquistato un S25 possono accedere alle ultime funzioni degli auricolari, mentre i utilizzatori di hardware più “vecchio” rimangono a bocca asciutta. Questa situazione ha sollevato dubbi sulla giustizia della distribuzione degli aggiornamenti, lasciando i possessori di dispositivi recenti a chiedersi come mai debbano rinunciare a innovazioni vitali.

Funzionalità in arrivo per i Galaxy Buds 3 Pro

Nonostante la frustrazione legata alla tempistica degli aggiornamenti, sono previsti miglioramenti significativi per i Galaxy Buds 3 Pro, con nuove caratteristiche che promettono di arricchire l'esperienza audio. Tra le novità si trova un pannello di controllo rinnovato, che semplifica la gestione di diverse impostazioni degli auricolari. Sarà disponibile anche un'opzione per personalizzare le impostazioni audio in base all'applicazione in uso, rendendo possibili profili differenti per giochi e musica. Questo aspetto sarà accessibile attraverso il nuovo pannello delle impostazioni rapide, una novità che potrebbe migliorare notevolmente l'interazione con i dispositivi.

Personalizzazione dell'audio e test dell'udito

Una delle caratteristiche più coinvolgenti riguarderà la personalizzazione del suono secondo le esigenze di ascolto individuali. Attraverso un test dell'udito, sarà possibile adattare l'audio degli auricolari in modo specifico, garantendo così un'esperienza su misura per ogni utente. Questa funzione, simile a quella presente negli AirPods Pro 2 di Apple, permetterà di modificare il suono durante la riproduzione di video, musica e anche durante le telefonate. Gli utenti potranno accedere a questo servizio utilizzando l’app Galaxy Wearable, garantendo così un'udibilità migliore e più confortevole.

Traduzioni in tempo reale e assistenza intelligente

Grazie agli avanzamenti nell’intelligenza artificiale integrati in One UI 7, i Galaxy Buds 3 Pro offriranno anche funzionalità di traduzione in diretta. Sarà possibile tradurre direttamente nelle orecchie dell'utente fino a 20 lingue, rendendo possibili conversazioni più fluide e immediate anche con parlanti di lingue diverse. Questa funzione è disponibile nell’app Interpreter del telefono, promettendo di rivoluzionare il modo in cui si interagisce con culture e lingue diverse.

Ottimizzazione del suono: ANC e Adaptive EQ

Infine, l'ottimizzazione dell'audio per il Galaxy Buds 3 Pro non è da meno. I miglioramenti riguardano il controllo attivo del rumore , l’Equalizzatore Adattivo e l’ANC adattivo. Queste funzionalità intelligenti faranno in modo che gli auricolari si adattino alle diverse situazioni ambientali, migliorando la qualità sonora in base al luogo e ai rumori circostanti. Tutti questi aggiornamenti saranno accessibili tramite l'app Galaxy Wearable, assicurando un ascolto sempre ottimale e personalizzato.

In sintesi, sebbene la disponibilità delle novità non sia uniforme per tutti i dispositivi, gli aggiornamenti previsti offrono prospettive interessanti per gli utenti dei Galaxy Buds 3 Pro. La speranza è che la rivisitazione e il rilascio di One UI 7 per i modelli precedenti avvengano il prima possibile, consentendo anche agli utenti dell'anno scorso di approfittare delle nuove funzionalità e miglioramenti.