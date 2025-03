Aggiornamenti di marzo 2025: Samsung rilascia patch di sicurezza per i Galaxy S22 e tablet A9+

Samsung ha avviato il rilascio delle patch di sicurezza di marzo 2025 per una nuova serie di dispositivi, incluse le versioni flagship del 2022 e alcuni tablet. Questo aggiornamento mira a migliorare la sicurezza e risolvere bug noti, garantendo una migliore esperienza d’uso per gli utenti. Scopriamo in dettaglio quali dispositivi sono coinvolti e le principali novità apportate.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

I flagship del 2022 ricevono nuovi aggiornamenti

Il gigante sudcoreano ha iniziato a distribuire l’ultimo aggiornamento software per i suoi smartphone di punta del 2022, i Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra. Dopo aver rilasciato le patch a bordo dei Galaxy S24, Samsung prosegue con il rollout della sicurezza con una particolare attenzione ai modelli precedenti. Questo nuovo firmware porta il numero S90xNKSS7EYB3 e include esclusivamente le patch di sicurezza aggiornate a marzo 2025.

Attualmente, i Galaxy S22 operano con la One UI 6.1.1, basata su Android 14, mentre la One UI 7 è attesa per il 7 aprile, appuntamento già confermato dall’azienda. Gli utenti di questi modelli possono quindi aspettarsi a breve ulteriori aggiornamenti che porteranno funzionalità più avanzate.

Anche i pieghevoli del 2021 ricevono il pacchetto di sicurezza

Parallelamente agli smartphone Galaxy S22, Samsung sta estendendo l’aggiornamento anche ai suoi dispositivi pieghevoli, il Galaxy Z Fold3 5G e il Galaxy Z Flip3 5G. Questi modelli, lanciati nel 2021, avevano inizialmente la One UI 3.1 basata su Android 11 e sono stati aggiornati fino ad Android 14. L’aggiornamento attuale, con i firmware F926BXXSBIYB3 per il Galaxy Z Fold3 5G e F711BXXSCIYB3 per il Galaxy Z Flip3 5G, apporta esclusivamente le patch di sicurezza di marzo 2025, senza modifiche significative alle funzionalità interne del sistema operativo.

Entrambi i dispositivi sono attesi per ricevere la One UI 7 con Android 15, in linea con le tempistiche di aggiornamento fornite dalla compagnia. Questo dimostra l’impegno di Samsung a mantenere i propri dispositivi sicuri e aggiornati nel tempo.

Galaxy Tab A9+: un aggiornamento per risolvere un bug

Non solo smartphone, Samsung ha avviato il rilascio di un aggiornamento anche per il Galaxy Tab A9+, un tablet medio-basso che ha debuttato nel 2023. In questo caso, il nuovo firmware X216BXXS6CYB5 corregge un bug segnalato da molti utenti riguardante la fluidità del display in modalità Adattiva. Sotto questo problema, quando impostato a 90 Hz, il tablet restituiva un’esperienza visiva simile a quella offerta con il valore di 60 Hz.

Questo aggiornamento, che include anche patch di sicurezza aggiornate al mese di febbraio 2025, è stato accolto positivamente, visto il fastidio riportato da vari possessori del tablet. Risolvendo questo problema, Samsung cerca di assicurare una maggiore fluidità e reattività in fase di utilizzo, essenziale in un dispositivo di questo tipo.

Come procedere con gli aggiornamenti

Per gli utenti che desiderano verificare l’aggiornamento sui propri dispositivi Samsung, la procedura è piuttosto semplice. È sufficiente andare su “Impostazioni”, selezionare “Aggiornamento software” e poi cliccare su “Scarica e installa”. In alternativa, è possibile anche collegare il dispositivo a un computer e utilizzare il software Smart Switch per gestire eventuali aggiornamenti. Questa semplice operazione garantirà agli utenti di beneficiare delle ultime funzionalità e miglioramenti di sicurezza.