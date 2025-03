Aggiornamenti di marzo 2025 portano problemi a smartphone e smartwatch Google Pixel

Il mese di marzo 2025 è stato significativo per gli utenti degli smartphone e smartwatch Google Pixel grazie al rilascio dell’aggiornamento ad Android 15 QPR2 e Wear OS 5.1. Se da un lato le novità hanno reso l’esperienza d’uso più ricca, dall’altro sono emersi alcuni bug, destando preoccupazione tra i possessori dei dispositivi. Attraverso questo articolo, analizzeremo le problematiche più comuni segnalate dagli utenti.

Nuovi bug sugli smartphone Pixel dopo l’aggiornamento di marzo

A diversi giorni dal lancio dell’aggiornamento di marzo, i possessori di smartphone Pixel avevano sperato in un miglioramento delle prestazioni, dopo aver già affrontato problemi legati alla luminosità del display e al funzionamento del lettore di impronte digitali. Tuttavia, recenti segnalazioni su Reddit indicano che un nuovo bug ha fatto la sua comparsa, rendendo inefficace la programmazione automatica del tema scuro che dovrebbe attivarsi all’alba e disattivarsi al tramonto. La funzionalità di attivazione e disattivazione manuale, apparentemente, continua a funzionare senza problemi.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

I modelli più colpiti da questa problematica includono il Pixel 8 Pro, il Pixel 9 Pro XL, il Pixel 9 Pro e il Pixel 6 Pro. È da notare che utenti con altri modelli Pixel hanno riferito di esperienze simili. Anche chi ha aderito alla versione beta di Android 16 sembra riscontrare la stessa difficoltà, e Google è attualmente informato del problema. Gli utenti hanno segnalato la necessità di un intervento rapido, dato il fastidio causato da un difetto così facilmente evitabile.

Soluzioni temporanee per il bug del tema scuro

Per mitigare i disagi legati al malfunzionamento del tema scuro, alcuni utenti hanno trovato una soluzione temporanea. Si tratta di modificare l’attivazione automatica del tema scuro, impostando un orario personalizzato per poi tornare a utilizzare la programmazione tra alba e tramonto. Gli utenti devono accedere al percorso “Impostazioni > Display e tocco > Tema scuro > Pianificazione > Attiva in orario personalizzato”, inserendo gli orari desiderati. Successivamente, si può tornare alla programmazione normale attraverso lo stesso menu, selezionando “Attiva dal tramonto all’alba”.

Sebbene questa sia una misura temporanea, la speranza è che Google si attivi per un aggiornamento correttivo nel più breve tempo possibile, risolvendo così malfunzionamenti che complicano l’esperienza d’uso quotidiana.

I problemi persistenti dei Pixel Watch dopo l’aggiornamento

Parallelamente agli smartphone, anche i Pixel Watch hanno subito conseguenze dopo l’aggiornamento di Wear OS 5.1, che, pur portando nuove funzionalità, ha introdotto una serie di problematiche. Gli utenti dei Google Pixel Watch 3 hanno segnalato ritardi nel ricevere notifiche e difficoltà di sincronizzazione con l’app Fitbit, una delle più usate per monitorare l’attività e la salute. Alcuni hanno registrato ulteriori problemi, come crash del sistema durante la personalizzazione del quadrante dello smartwatch.

Non è raro che un ripristino alle impostazioni di fabbrica risulti inadeguato per risolvere queste problematiche. In attesa di un aggiornamento che possa correggere i bug, l’unica alternativa rimane quella di riavviare il dispositivo, suggerito da numerosi utenti che stanno vivendo le stesse esperienze di malfunzionamento.

La comunità degli utenti Pixel continua a seguire con attenzione le notizie sugli aggiornamenti futuri, sperando che le correzioni arrivino tempestivamente a migliorare l’affidabilità degli smartwatch di Google. La prossima versione è attesa per giugno, un appuntamento che molti utenti guardano con interesse nella speranza di ricevere le risposte a queste problematiche.