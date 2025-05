Aggiornamenti chiave per Spotify: la nuova approvazione dell’app di Apple cambia il gioco

Spotify ha annunciato che Apple ha finalmente dato il via libera all’aggiornamento della sua app, permettendo alla popolare piattaforma di streaming musicale di mostrare informazioni sui prezzi e di includere link per l’acquisto diretto. Questa modifica mira a promuovere “trasparenza e scelta per i consumatori americani”, come indicato da Spotify stesso.

Il cambiamento giunge dopo che un giudice americano ha ordinato ad Apple, pochi giorni fa, di interrompere la raccolta di commissioni da parte degli sviluppatori sui pagamenti effettuati tramite il web. Questa è solo l’ultima di una serie di azioni legali intraprese contro Apple in diversi paesi, ma si configura come uno dei più significativi richiami legali alle politiche dell’App Store negli Stati Uniti.

Il caso Epic Games e le sue implicazioni

La questione affonda le radici in una causa risalente al 2020, intentata contro Apple da Epic Games, la famosa casa di produzione del videogioco Fortnite. Epic ha accusato Apple di costringere i sviluppatori ad utilizzare il proprio sistema di pagamento, consentendo così ad Apple di incassare una commissione su molte transazioni, che può arrivare fino al 30%. Questa settimana, il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California ha stabilito che il comportamento di Apple nelle transazioni web era scorretto e anticoncorrenziale.

La sentenza non solo apre la strada al ritorno di Fortnite sull’App Store di iOS, atteso già dal prossimo mese, ma avrà anche effetti significativi su altre piattaforme come Spotify.

La reazione di Spotify alle nuove regole

Spotify ha definito “assurde” le politiche di Apple, sottolineando che finalmente potrà offrire agli utenti prezzi più competitivi, maggiore controllo e accesso facilitato all’esperienza Spotify. In un post sul blog, l’azienda ha dichiarato: “C’è ancora del lavoro da fare, ma oggi rappresenta un traguardo significativo per tutti gli sviluppatori e gli imprenditori che desiderano costruire e competere su un terreno più equo. È l’inizio di una nuova era e non potremmo essere più pronti.”

L’aggiornamento recente per Apple include nuove funzionalità, come dettagli sui prezzi degli abbonamenti e informazioni su promozioni che fanno risparmiare. Gli utenti potranno cliccare per acquistare l’abbonamento scelto, passare da un account gratuito a uno dei piani Premium utilizzando alternative al sistema di pagamento di Apple.

Considerazioni sul futuro della concorrenza nelle app

Spotify ha evidenziato che, sebbene tutto ciò possa sembrare scontato e user-friendly, la realtà è che offrire questi miglioramenti fondamentali ai consumatori non ha mai dovuto presentarsi come una sfida. “Il fatto che non siamo stati in grado di offrire questi servizi di base, consentiti dall’ordinanza giudiziaria di quattro anni fa, è davvero assurdo,” ha dichiarato l’azienda.

Nonostante le recenti aperture, un portavoce di Apple non ha fornito immediatamente commenti ufficiali in merito. Secondo le informazioni riportate, Apple prevede di rispettare la sentenza, ma ha in programma di fare appello. Questa situazione continua a mettere in luce le tensioni tra i colossi tecnologici e la necessità di un’equa competizione nel mercato delle app.