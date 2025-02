Aggiornamenti Apple: riattivazione di caratteristiche di intelligenza anche dopo disabilitazione

Recentemente, alcuni utenti hanno segnalato un comportamento inatteso nei nuovi aggiornamenti software di Apple, portando a una riattivazione silenziosa delle funzionalità di Apple Intelligence. Questo avviene anche dopo che le stesse erano state esplicitamente disabilitate in precedenti versioni dell'OS. Gli aggiornamenti in questione si riferiscono a macOS Sequoia 15.3.1 e iOS/iPadOS 18.3.1, rilasciati con l’intento di correggere vulnerabilità di sicurezza e fortemente raccomandati per tutti gli utenti.

I nuovi aggiornamenti e le segnalazioni degli utenti

Con il rilascio di macOS Sequoia 15.3.1 e iOS/iPadOS 18.3.1, molti utenti si sono trovati di fronte a un problema inaspettato. Will Dormann, un ingegnere del software, ha raccolto le prime lamentele, evidenziando come molti dispositivi, dopo l’aggiornamento, visualizzassero una schermata di benvenuto. Questa apparente riattivazione delle funzionalità di Apple Intelligence si è verificata in particolare sui dispositivi che mostravano tale schermata.

MacRumors ha confermato in seguito questo comportamento attraverso una serie di test effettuati con vari dispositivi, tra cui un Mac mini con chip M4 Pro, iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro ed iPad Pro M4. Mentre gli iPhone e l’iPad hanno mantenuto lo stato disabilitato dopo l'aggiornamento, il Mac mini ha reattivato automaticamente la funzionalità. Questo fa sorgere dubbi sull'integrità del processo di aggiornamento e la gestione delle scelte degli utenti.

Il ruolo della schermata di benvenuto

La riattivazione automatica delle funzionalità di Apple Intelligence sembra essere collegata all’apparizione di una schermata di benvenuto, che annuncia le funzionalità stesse. Durante i test effettuati, questa schermata è apparsa chiaramente sul Mac mini con macOS 15.3.1, mentre non è stata riscontrata sugli iPhone e sull'iPad Pro. Ancora più preoccupante è l’assenza del pulsante “Imposta in seguito”, tipico nei normali schermi di configurazione, che costringe gli utenti ad abilitare la funzionalità se si desidera procedere.

Preoccupazioni sulla sicurezza e sugli spazi di archiviazione

Questo fenomeno di riattivazione ha sollevato diversi interrogativi riguardo alla scelta dell'utente e all’uso dello spazio di archiviazione. Infatti, Apple Intelligence può richiedere fino a 7GB di capacità di memorizzazione per ogni dispositivo in cui è attivata. Questa richiesta di spazio è necessaria per il download e la gestione di modelli AI locali, pensati per garantire una maggiore privacy. Con l’introduzione di macOS Sequoia 15.3 e iOS/iPadOS 18.3, Apple ha deciso di rendere l’Apple Intelligence una funzionalità preattivata, ponendo gli utenti nella condizione di dover decidere se disattivarla.

Cosa fare dopo l’aggiornamento

Per chi desidera mantenere disabilitata la funzionalità di Apple Intelligence, è fondamentale controllare le proprie impostazioni dopo aver aggiornato il dispositivo. Gli utenti di iPhone e iPad possono accedere alle impostazioni per verificare che l’interruttore di Apple Intelligence sia disattivato, andando su Impostazioni → Apple Intelligence & Siri. Per quanto riguarda gli utenti Mac, l'interruttore si trova in Impostazioni di Sistema → Apple Intelligence & Siri. Se hai aggiornato a iOS/iPadOS 18.3.1 o macOS Sequoia 15.3.1 di recente, è vivamente consigliato di controllare le impostazioni per assicurarsi che la funzionalità non sia riattivata senza consenso.