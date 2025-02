Aggiornamenti Android: Ecco le novità per Samsung, HONOR, OnePlus e Huawei

Negli ultimi giorni, gli utenti di diversi smartphone Android hanno ricevuto importanti aggiornamenti da parte dei principali produttori del settore. In particolare, Samsung ha iniziato a distribuire un pacchetto di aggiornamenti per la serie Galaxy S23, ma anche per altri dispositivi come il Galaxy A55 e il Galaxy S21 FE. Non si limita a Samsung, però: anche HONOR, OnePlus e Huawei hanno rilasciato aggiornamenti che apportano manutenibili miglioramenti e patch di sicurezza. Scopriamo nel dettaglio le novità di ciascun marchio.

Aggiornamenti per Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra

Samsung ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento per i suoi modelli Galaxy S23, S23+, e S23 Ultra. Le patch di sicurezza di febbraio 2025, rilasciate con i firmware S91*BXXU8CYB4, sono disponibili per il download in Italia e richiedono circa 600 MB di spazio.

Il changelog ufficiale indica che queste patch correggono 35 vulnerabilità relative a tutti i dispositivi Android , e ben 7 vulnerabilità specifiche per i modelli Samsung . Sebbene nel changelog non si evidenzino novità significative, sono inclusi miglioramenti per la stabilità del sistema e correzioni di bug. Per le novità di maggior rilievo relative all’interfaccia, come la One UI 7 e Android 15, gli utenti dovranno aspettare qualche settimana ancora. È prevista la disponibilità della nuova versione per la serie Galaxy S24, con un ritardo stimato per i dispositivi Galaxy S23 e A55.

Aggiornamenti per Samsung Galaxy A55 5G e Galaxy S21 FE

Anche il Samsung Galaxy A55 5G e il Galaxy S21 FE hanno ricevuto aggiornamenti simili, con le patch di sicurezza di febbraio 2025. Il firmware G990EXXSCFYB3 per il Galaxy S21 FE, in partenza da alcuni Paesi asiatici, e A556BXXS6AYB2 per il Galaxy A55 in Europa, confermano la risoluzione delle stesse vulnerabilità riscontrate nei modelli S23. Entrambi i dispositivi sono attesi per la nuova interfaccia One UI 7 insieme ad Android 15, ma non è ancora chiaro quando questo avverrà.

L’importanza di questi aggiornamenti risiede nella sicurezza dei dispositivi; le patch di febbraio mirano a fornirne un ulteriore livello di protezione contro le minacce emergenti. L'attenzione per la stabilità è evidente, ma gli utenti possono prepararsi per ulteriori novità non appena le versioni più recenti saranno disponibili.

Aggiornamento per HONOR Magic5 Pro

Il HONOR Magic5 Pro ha appena ricevuto un aggiornamento software cruciale in Europa, identificato come MagicOS 9.0.0.145. Questo aggiornamento, scaricabile con un file di poco più di 400 MB, include anch’esso le patch di sicurezza di febbraio 2025.

Il changelog, però, non segnala ulteriori modifiche significative. Nonostante ciò, ci si aspetta che HONOR abbia lavorato sul miglioramento della stabilità e sulla risoluzione di bug noti, garantendo così un'esperienza utente i più fluida possibile. Gli utenti possono aspettarsi anche notizie riguardanti sviluppi legati all’intelligenza artificiale, in particolare durante l’evento HONOR Alpha Plan che si svolgerà al Mobile World Congress di Barcellona.

Aggiornamento Android 15 per OnePlus 10R

Il OnePlus 10R ha iniziato a ricevere un importante aggiornamento ad Android 15, accompagnato dall'interfaccia OxygenOS 15. Questo update, partito dall'India, si presenta come un grande passo avanti per il dispositivo, apportando una serie di miglioramenti. Tra le novità, troviamo animazioni più fluide grazie a un'architettura di rendering parallelo, nuovi temi Flux, e opzioni di personalizzazione più ampie per la schermata Always-On Display.

L’aggiornamento comprende anche miglioramenti per il fotoritocco e funzionalità avanzate per la schermata di blocco e la home, arricchendo l’esperienza utente in vari aspetti. Le nuove modifiche alle Quick Settings e alla tendina delle notifiche, inoltre, promettono di rendere l’interazione con il dispositivo più intuitiva. A seguire, il changelog completo del produttore evidenzia una serie di ulteriori funzioni volte a offrire prestazioni ottimali e maggiore sicurezza.

Aggiornamenti per Huawei P60 Pro, Mate X3 e Mate 50 Pro

Infine, tre smartphone di Huawei, il P60 Pro, il Mate X3 e il Mate 50 Pro hanno ricevuto aggiornamenti simili, includendo le patch di sicurezza di febbraio 2025. Questi aggiornamenti, per la versione EMUI 14.2.0.162, risolvono oltre 10 vulnerabilità di sistema e 20 relative a librerie di terze parti. Sebbene non siano state annunciate nuove funzionalità, ci si aspetta che Huawei fornisca aggiornamenti e novità nei prossimi giorni.

Come aggiornare i dispositivi

Per controllare la disponibilità di aggiornamenti su Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S21 FE, e A55 5G, si può seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa”. Gli utenti di HONOR Magic5 Pro e OnePlus 10R possono verificare gli aggiornamenti in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software”. Infine, per Huawei, il percorso da seguire è “Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamento software > Cerca aggiornamenti”. Se al primo tentativo non risultano aggiornamenti disponibili, è consigliabile riprovare dopo qualche ora.