Adobe sviluppa un agente AI per la creazione automatica di grafiche in Microsoft 365

L’innovazione nell’ambito della tecnologia e della grafica avanza con ritmo sostenuto e Adobe non è da meno. Durante il recente Adobe Summit tenutosi a Las Vegas, l’azienda ha svelato un nuovo progetto ambizioso: un agente di intelligenza artificiale progettato per generare automaticamente grafiche e contenuti, integrandoli direttamente nelle applicazioni Microsoft 365 come Word e PowerPoint. Questa novità promette di cambiare radicalmente il modo in cui i professionisti utilizzano gli strumenti di scrittura e presentazione, rendendo la creazione di contenuti visivi più accessibile e immediata.

Caratteristiche dell’agente AI di Adobe

Il nuovo agente AI di Adobe sarà capace di creare immagini e grafiche pertinenti a partire dal contenuto di documenti già esistenti, migliorando l’efficacia comunicativa del materiale. Grazie a sofisticati strumenti di intelligenza artificiale come Firefly, l’agente può generare illustrazioni semplicemente sulla base delle descrizioni fornite dall’utente. Questo significa che inserendo nel documento una richiesta di un’immagine, l’AI può elaborare e restituire grafiche che si adattano perfettamente al contesto della presentazione o del testo, risparmiando tempo prezioso nel processo di creazione.

Adobe Express, già conosciuto per le sue funzionalità di progettazione grafica e editing fotografico, non è da meno, ma il nuovo agente si distingue per la sua capacità di analizzare il testo e suggerire grafiche rilevanti. Questo approccio semplifica il lavoro dei creativi e dei professionisti permettendo loro di concentrarsi maggiormente sui contenuti anziché sulla gestione della grafica.

Strumenti AI presentati all’Adobe Summit

Oltre all’agente AI, durante l’Adobe Summit sono stati presentati altri strumenti evoluti che sfruttano l’intelligenza artificiale per migliorare il lavoro dei professionisti. “Customize,” ad esempio, è progettato per semplificare le operazioni quotidiane dei creativi, mentre si pongono in evidenza anche altri progetti, come “Project Slide Wow,” che utilizza l’Adobe Customer Journey Analytics per generare automaticamente diapositive per PowerPoint, integrando dati pertinenti che il relatore può utilizzare durante le presentazioni.

“Project Perfect Context” apre a nuove possibilità per i team che desiderano ottenere una visione più chiara dei propri clienti, sfruttando agenti AI che considerano fattori esterni come l’andamento economico e climatico. Questo approccio consente di avere una comprensione più profonda delle dinamiche di mercato e delle esigenze del cliente, fornendo preziose informazioni strategiche.

L’evoluzione dell’Adobe Experience Manager

Un’altra novità significativa è rappresentata da “Project Site Leap,” che si propone di semplificare il procedimento di trasferimento di contenuti web esistenti nell’Adobe Experience Manager . Questo strumento permette di gestire in modo più efficiente le esperienze digitali su diverse piattaforme, tenendo in considerazione le esigenze di design e la fruibilità del contenuto. In un’epoca in cui la presenza online è cruciale, questa funzionalità si rivela fondamentale per le aziende che desiderano rimanere competitive.

Infine, “Project Vision Cast” cerca di rafforzare la collaborazione tra i team di marketing e i creativi, miscelando insight di mercato e caratteristiche visive aziendali. Questo strumento offre opportunità per sviluppare nuovi concetti di prodotto, facilitando le sinergie tra i vari reparti aziendali.

Adobe continua a rivoluzionare il panorama degli strumenti di creazione e gestione dei contenuti digitali con soluzioni che sfruttano al massimo il potenziale dell’intelligenza artificiale, ponendosi come leader del mercato nel supporto alle attività professionali legate alla grafica.