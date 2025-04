Adobe presenta agenti AI per semplificare l’editing in Photoshop e Premiere Pro

Nel panorama crescente della tecnologia creativa, Adobe sta intraprendendo nuove strade con l’introduzione di agenti AI, progettati per migliorare e semplificare il processo di editing di foto e video all’interno delle sue applicazioni di punta, Photoshop e Premiere Pro. Grazie agli sviluppi in ambito intelligenza artificiale, l’azienda mira a mettere a disposizione degli utenti strumenti che non solo suggeriscono miglioramenti, ma che possono anche eseguire le modifiche richieste in modo automatico. Questi avanzamenti sono stati dettagliati in un recente blog redatto da Ely Greenfield, CTO di Adobe per i media digitali.

L’AI agentiva di Photoshop: un assistente creativo

L’innovativa funzionalità di Photoshop, chiamata “agente creativo”, sarà incorporata in un nuovo pannello delle Azioni, concepito per consigliare modifiche consapevoli del contesto, analizzando le immagini caricate dagli utenti. Questa tecnologia avveniristica non si limita a suggerire miglioramenti ma potrà eseguirli autonomamente con un semplice click. Ad esempio, potrebbe consigliare di rimuovere persone indesiderate sullo sfondo o di aumentare la profondità di campo sfocando gli elementi posteriori al soggetto principale. Per un utente esperto di Photoshop, queste nuove funzionalità rappresentano un vero e proprio cambio di passo rispetto ai metodi tradizionali, che richiedevano una laboriosa manualità nel mascherare oggetti e persone e nella gestione di vari livelli.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Da tempo Adobe ha integrato nella propria applicazione strumenti basati su AI, consentendo ad esempio di espandere l’area di lavoro o di eliminare oggetti o persone dal background grazie alla funzione di rimozione delle distrazioni. Queste novità si pongono come un supporto per chiunque voglia migliorare le proprie competenze nell’editing fotografico, liberando tempo e risorse per la creatività.

Funzionalità di Premiere Pro: un’analisi approfondita

Nel contesto di Premiere Pro, Adobe prosegue il suo viaggio verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale attraverso una nuova funzionalità chiamata Media Intelligence, introdotta di recente. Questa tecnologia è progettata per analizzare contenuti video in maniera dettagliata, identificando oggetti e composizioni, con l’intento di semplificare la ricerca dei filmati necessari al montaggio. L’agenzia AI per Premiere Pro si propone quindi come un alleato nella realizzazione di un montaggio video più fluido ed efficace, con la possibilità di dare indicazioni specifiche per eseguire tagli iniziali al video.

Greenfield sottolinea che, sebbene l’AI non possa sostituire l’ispirazione creativa umana, può fornire suggerimenti utili grazie all’input dell’utente, facilitando l’avvio di nuovi progetti. Questo strumento avrà anche il compito di guidare gli editor nella scelta delle scene più appropriate, nella regolazione dei colori, nella miscelazione dell’audio e in altre funzionalità cruciali. Recentemente, Adobe ha presentato anche la funzione Generative Extend, capace di aggiungere secondi ai clip video per facilitare le transizioni.

Prossimi passi: la presentazione all’evento Max di Londra

Adobe svela che la tecnologia alla base del primo agente AI verrà presentata ufficialmente durante l’evento Max, che si svolgerà a Londra il 24 Aprile. Questo evento rappresenterà un importante momento di confronto e showcase delle innovazioni in campo creativo, in una cornice che promette di attrarre appassionati e professionisti del settore. Con l’introduzione di questi strumenti innovativi, Adobe continua a guidare la trasformazione digitale nel mondo della creazione di contenuti, ponendo un forte accento sull’accessibilità e sull’ottimizzazione dei flussi di lavoro per i propri utenti.