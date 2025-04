Adobe lancia nuovi modelli AI generativi per immagini e aggiornamenti per Creative Cloud

Adobe ha annunciato il lancio di due nuove versioni del suo modello generativo di AI da testo a immagine, presentando anche una serie di nuove funzionalità di Firefly e aggiornamenti per le applicazioni di Creative Cloud, in particolare Photoshop e Illustrator. Questi sviluppi si inseriscono nel contesto di una competizione crescente nel settore della creazione di contenuti digitali, spingendo Adobe a migliorare costantemente la propria offerta tecnologica.

Novità di Firefly: modelli di quarta generazione

I modelli Firefly Image di quarta generazione seguono un approccio simile a quello adottato da OpenAI e Google con il rilascio dei loro chatbot. Adobe offre agli utenti una scelta tra un modello ottimizzato per velocità ed efficienza e un altro progettato per compiti più complessi. Secondo Adobe, Firefly Image Model 4 è il “modello di immagine Firefly più veloce, controllabile e realistico mai realizzato”, permettendo la generazione di immagini fino a una risoluzione di 2K, con un maggiore controllo su stile, dimensioni del formato e angolazioni della fotocamera. Queste migliorie rispetto al precedente modello mirano a garantire la qualità delle immagini generate e a farlo in modo rapido ed efficace.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Per soddisfare le esigenze di chi richiede maggiore “dettaglio e realismo”, Adobe ha anche presentato Firefly Image Model 4 Ultra, capace di renderizzare scene complesse con strutture particolarmente minute. Sebbene non siano stati forniti dettagli specifici su quali modelli Firefly Image 4 siano stati utilizzati per generare i vari esempi, i risultati ottenuti sono già notevoli, anche se alcune ombre sui volti risultano un po’ insolite.

Accessibilità delle nuove funzionalità

I nuovi modelli di immagine Firefly sono disponibili tramite l’app web di Firefly e includono anche i modelli di AI da testo a video e da testo a vettore, precedentemente lanciati in beta pubblica. Un ulteriore strumento presentato è Firefly Boards, un’app collaborativa di generazione AI simile a FigJam, annunciata durante l’evento Adobe Max nel mese di ottobre come “Project Concept”. Inoltre, Adobe ha annunciato che un’app mobile Firefly per dispositivi iOS e Android è attesa “nel prossimo futuro”.

L’app web Firefly permette adesso anche agli utenti di accedere a modelli AI di terze parti nella generazione di immagini o video. Gli utenti possono scegliere tra il nuovo modello di immagine GPT di OpenAI o Imagen 3 di Google per le immagini, o il modello Veo 2 di Google per video, assieme ai modelli AI proprietari di Adobe. Secondo l’azienda, l’integrazione di modelli di terze parti mira a favorire l’“esperimentazione”, mentre i propri modelli vengono definiti “commercialmente sicuri”.

Aggiornamenti per Photoshop e Illustrator

In aggiunta alle novità sui modelli Firefly, Adobe ha implementato aggiornamenti significativi per le sue app Creative Cloud più popolari. Illustrator ha reso disponibili strumenti come il riempimento di forma generativa e gli strumenti di testo per pattern, precedentemente introdotti in beta lo scorso anno. Photoshop, d’altra parte, ha semplificato i processi per la regolazione dei colori, consentendo agli utenti di selezionare automaticamente dettagli come capelli, abbigliamento e specifiche caratteristiche del viso. Insieme a queste innovazioni, il pannello Azioni di Photoshop ha ricevuto un aggiornamento che fornisce suggerimenti di modifica migliorati, basati sullo stile unico di un creatore, e costituisce la base per l’agente creativo AI pianificato per la piattaforma di editing fotografico.

Con questi sviluppi, Adobe cerca di mantenere un ruolo di primo piano nel panorama delle applicazioni creative, favorendo una continua evoluzione delle capacità dei suoi strumenti e l’interazione con tecnologie esterne, cercando di rimanere competitiva nel settore in rapida crescita dell’AI generativa.