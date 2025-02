Addio al Chromecast con Google TV: Google interrompe la produzione dei suoi modelli

Il panorama dei dispositivi di streaming ha subito un notevole cambiamento con l'annuncio di Google. Dopo quasi cinque anni di presenza sul mercato, il Chromecast con Google TV, sia nella versione 4K che in quella HD, non sarà più disponibile per l'acquisto. Questo dispositivo aveva introdotto un'interfaccia utente controllata da remoto, una novità per il marchio, ma ora è giunto il momento di dire addio a questa gamma di prodotti.

La fine di un'era per il Chromecast con Google TV

Lanciato nel 2020, il Chromecast con Google TV si distingue per essere stato il primo dispositivo della linea Chromecast a includere un telecomando per la navigazione. Quest'innovazione aveva reso lo streaming più accessibile e conveniente per una vasta gamma di utenti, grazie anche all'arrivo del modello HD nel 2022, che ha offerto un'alternativa economica per l'utilizzo di Android TV. Purtroppo, Google ha deciso di interrompere la produzione dei modelli 4K e HD, una decisione che ha colpito non poco gli utenti fedeli.

Il ritiro dal mercato è stato ufficializzato con la rimozione del dispositivo dalla Google Store, dove ora non è più possibile acquistare né il modello 4K né quello HD. L’unico dispositivo di streaming disponibile attraverso Google è ora il nuovo Google TV Streamer, commercializzato a 99,99 dollari. Questo nuovo dispositivo costa il 50% in più rispetto alla versione 4K del Chromecast, il che solleva interrogativi sulla sua accessibilità per gli utenti.

La disponibilità limitata e le future prospettive

Coloro che possiedono già un Chromecast con Google TV possono tirare un sospiro di sollievo, poiché Google ha garantito la continuazione del supporto software per questi dispositivi. La società ha confermato l'intenzione di implementare Android 14 sui modelli esistenti, sebbene l'effettiva disponibilità della nuova versione potrebbe non includere tutte le caratteristiche presenti in altre versioni di Android TV.

Dall’ultimo aggiornamento, risalente a novembre 2024, sono stati rilasciati solo patch di sicurezza, lasciando gli utenti in attesa di novità. Le ultime notizie di questo cambiamento non hanno lasciato spazio ad ottimismo, e il futuro dei Chromecast con Google TV è incerto. Alcuni utenti sperano di trovare modelli attraverso rivenditori third-party, ma le ricerche su piattaforme come Amazon e Best Buy sono risultate deludenti, con scorte esaurite.

Un addio che solleva interrogativi sul mercato dello streaming

La decisione di Google di interrompere la vendita dei modelli Chromecast con Google TV rappresenta un forte cambiamento per gli appassionati di tecnologia e per il settore dei dispositivi di streaming. Con la crescente concorrenza di Amazon, Apple e Roku, il mercato si evolve costantemente e Google si trova a dover fare i conti con nuove sfide. L’azienda ha scelto di puntare su dispositivi più recenti, lasciando indietro un prodotto che, pur avendo riscosso successo, sembra non essere più in linea con le prospettive future.

In sintesi, la cessazione della produzione del Chromecast con Google TV segna un'importante transizione nel mondo dello streaming, con gli utenti ora costretti a considerare opzioni alternative e a riflettere sulla direzione presa da Google in un contesto di forte competitività e innovazione.