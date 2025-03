Addigy lancia un nuovo strumento per semplificare il deployment dei Mac per le aziende

Addigy, un fornitore di soluzioni per la gestione dei dispositivi Apple, ha recentemente presentato un innovativo strumento pensato per semplificare il deployment dei Mac per i team IT e i fornitori di servizi gestiti . Questa nuova soluzione, denominata Addigy Assist, offre un’interfaccia utente nativa per Apple, flussi di lavoro automatizzati e aggiornamenti in tempo reale, mirati a rendere il processo di configurazione più snello e immediato.

Semplificazione del deployment dei Mac

Il deployment dei Mac ha storicamente comportato numerosi passaggi manuali, la gestione di problematiche e una scarsa visibilità per gli utenti finali. Addigy Assist si propone di risolvere queste difficoltà offrendo un’esperienza di onboarding per nuovi dispositivi e dipendenti integrata completamente con macOS. Secondo Tim Pearson, Partner di CreativeTech, le soluzioni di onboarding esistenti spesso si rivelano troppo complesse o rigide, richiedendo molte ore per la loro configurazione, manutenzione e risoluzione dei problemi. Questo approccio ha lasciato gli utenti finali frustrati e confusi, costretti a contattare continuamente il supporto IT.

Con Addigy Assist, la configurazione diventa un processo veloce e immediato. «È stata un'operazione che ci ha preso meno di dieci minuti e siamo stati pronti a partire immediatamente, offrendo ai dipendenti un’esperienza chiara e fluida fin dal primo giorno. Non stiamo più perdendo tempo, abbiamo ridotto il numero di ticket e stiamo dando un'impressione migliore ai nuovi assunti», ha aggiunto Pearson.

Caratteristiche principali di Addigy Assist

Addigy Assist integra una serie di caratteristiche progettate per facilitare il deployment dei Mac per i team IT, rendendo più efficienti operazioni che altrimenti richiederebbero tempo e sforzo. Uno degli obiettivi principali di questo strumento è ridurre al minimo la frizione, automatizzando compiti ripetitivi e fornendo aggiornamenti in tempo reale sul progresso della configurazione del dispositivo.

Tra le funzionalità offerte da Addigy Assist, troviamo un'interfaccia utente nativa per Apple, concepita per allinearsi perfettamente con macOS, così da garantire un'esperienza familiare per gli utenti. La scalabilità multi-tenant consente ai team IT e agli MSP di gestire i deployment su più clienti o sedi, facilitando notevolmente la personalizzazione delle operazioni di onboarding, in particolare per quei clienti che operano in differenti contesti normativi.

Jason Dettbarn, Fondatore e CEO di Addigy, ha sottolineato l'impegno dell'azienda nel creare soluzioni che rendano la gestione dei dispositivi Apple semplice e familiari per chiunque. Con Addigy Assist, non solo viene semplificato il setup dei Mac, ma si offre anche un’esperienza che sembra progettata direttamente da Apple.

Vantaggi per i fornitori di servizi gestiti

Addigy Assist non si limita a migliorare l'efficienza per i dipendenti interni, ma rappresenta un importante strumento anche per i fornitori di servizi gestiti. Le capacità di personalizzazione consentono agli MSP di adattare i flussi di onboarding a diverse esigenze dei clienti o normative. Gli aggiornamenti di avanzamento in tempo reale mantengono gli utenti informati durante l'intero processo di installazione, riducendo la necessità di assistenza tecnica e aumentando soddisfazione e produttività.

Le funzionalità aggiuntive includono prompt intelligenti che affrontano problemi comuni di configurazione come errori di connessione o batteria scarica. Inoltre, la possibilità di brandizzare il processo di onboarding consente alle organizzazioni di personalizzare ulteriormente l’esperienza utente, conferendo un tocco distintivo in linea con la propria immagine aziendale.

Addigy Assist è già disponibile per i team IT e gli MSP che desiderano ottimizzare e semplificare i processi di deployment dei loro Mac, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più efficiente e user-friendly.