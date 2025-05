Adam Mosseri di Instagram: Testimonianza Cruciale in un Processo Antitrust contro Meta

L’applicazione Instagram, sotto la guida di Adam Mosseri dal 2018, ha affrontato sfide significative che hanno influenzato il suo uso tra gli utenti. La crescente competizione con TikTok ha costretto la piattaforma social a rinnovare le sue strategie. Durante un recente processo antitrust, Mosseri ha illustrato le difficoltà affrontate dalla sua azienda e la necessità di adattarsi alle nuove dinamiche del mercato.

La sfida di Instagram: Un mercato in evoluzione

Quando Adam Mosseri è subentrato come CEO di Instagram, l’app affrontava delle difficoltà nella crescita della partecipazione degli utenti, una situazione che lui stesso ha definito “preoccupante”. Nel 2019, Instagram ha stimato che il 23 percento della diminuzione del tempo speso sulla piattaforma negli Stati Uniti fosse attribuibile alla concorrenza di TikTok. Quest’ultimo ha continuato a crescere esponenzialmente, soprattutto durante la pandemia da COVID-19. In una comunicazione interna a marzo 2020, Mosseri ha sottolineato l’urgenza di adattarsi e ha avvertito il suo team della necessità di un rapido cambiamento. “Se non cresci, stai lentamente morendo”, ha affermato durante la sua deposizione.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Questa testimonianza è emersa nel contesto di un processo legale condotto dalla Federal Trade Commission, che accusa Meta di aver monopolizzato il mercato dei servizi di social networking personale. Quest’analisi ha delineato la visione di Instagram come un competitor diretto di TikTok, ma ha anche messo in evidenza il ruolo cruciale che ha nella connessione tra amici, una caratteristica che rimane al centro del servizio offerto.

I cambiamenti apportati e la crescita di Reels

Dal momento dell’allerta di Mosseri nel marzo 2020, Instagram ha registrato un certo successo, in parte grazie a miglioramenti nell’algoritmo di raccomandazione video per la funzione Reels. Tuttavia, TikTok continua a essere identificata come la “competizione più agguerrita” mai affrontata. Mosseri ha dichiarato che lo stile dei contenuti di TikTok sta evolvendo, avvicinandosi a quello di Instagram, con entrambi i servizi che cercano attivamente di coinvolgere gli utenti attraverso i loro amici. Durante la deposizione, ha osservato come TikTok stia implementando un feed dedicato ai video degli amici. Questa evoluzione della concorrenza ha cambiato notevolmente la percezione di entrambe le piattaforme.

La competizione tra questi due colossi social non si limita a coprire gli stessi tipi di contenuti, ma le strategie che ciascun servizio adotta per attrarre e mantenere gli utenti. Mentre Instagram ha ampliato la sua offerta di contenuti, Mosseri ha riconosciuto che la necessità di mantenere il contatto tra amici rimane un pilastro fondamentale della piattaforma.

La visione di Mosseri: Il ruolo degli amici nella strategia di Instagram

Nel corso del processo, Mosseri ha comunicato chiaramente che, sebbene Instagram si stia espandendo verso contenuti più orientati all’intrattenimento, il legame con gli amici deve rimanere un focus centrale. In un video pubblicato nel 2024, ha specificato che non ha intenzione di espandere la piattaforma in direzione di video lunghi, in quanto ciò non favorirebbe la condivisione tra gli utenti. La testimonianza di Mosseri ha suggerito che la presenza delle interazioni tra amici sta diminuendo in percentuale rispetto all’uso complessivo dell’app, ma rimane parte integrante dell’esperienza.

“Instagram avrà sempre bisogno di concentrarsi sui propri amici”, ha affermato Zuckerberg in una comunicazione nel 2018. Nonostante l’evoluzione del contenuto, il fondatore di Meta ha ribadito l’importanza del sociale, sottolineando che un cambiamento radicale verso una piattaforma per personaggi pubblici potrebbe compromettere la sua identità.

Un acquisto strategico: Facebook e Instagram

Il ragionamento alla base dell’acquisto di Instagram da parte di Facebook è stato un altro tema di discussione cruciale. Mosseri ha colmato il divario tra le testimonianze di Zuckerberg e quelle di Kevin Systrom, cofondatore di Instagram. Systrom ha denunciato come risorse siano state ritirate in favore di Facebook, ma Mosseri ha offerto una visione più bilanciata, evidenziando i benefici reciproci dell’acquisizione. Ha sottolineato che l’incontro tra il talento innovativo degli fondatori di Instagram e le risorse di Facebook potrebbe venire considerato come “una delle migliori acquisizioni di tutti i tempi.”

In sintesi, questo intricato racconto di sfide, innovazione e competizione nel mondo dei social network continua a svilupparsi, con Instagram che cerca di navigare in un panorama sempre più complesso mentre si confronta con realtà come TikTok e si adatta alle esigenze dei suoi utenti.