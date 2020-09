Acronis True Image 2021, la nuova soluzione che integra backup e antimalware

La sicurezza informatica è ormai un aspetto imprescindibile, non solo per le aziende ma anche per gli utenti singoli. Lo sa bene Acronis, leader mondiale nella protezione informatica, che ha appena annunciato il rilascio di Acronis True Image 2021.

Questa nuova versione integra funzionalità avanzate di sicurezza informatica con i principali backup personali per creare la prima soluzione completa di protezione informatica personale per utenti domestici e piccole imprese in tutto il mondo. L’incorporazione di funzionalità di sicurezza informatica, come protezione antimalware in tempo reale, scansioni antivirus su richiesta, filtro web e protezione per videoconferenze in Acronis True Image, garantisce agli utenti una protezione informatica completa.

Acronis offre soluzioni di backup, ripristino di emergenza e sincronizzazione file sicura, oltre ovviamente alla condivisione sicura. L’azienda fornisce anche protezione dei dati in qualsiasi ambiente, inclusi virtuale, fisico, cloud e mobile. Acronis Cyber ​​Backup è rivolto ad aziende di tutte le dimensioni e offre una protezione proattiva da rischi derivanti dal ransomware.

In quanto singola soluzione integrata, Acronis True Image 2021 rende la protezione e la sicurezza più efficaci, più facili da gestire e più convenienti. Con il lancio di questa versione, le capacità della soluzione vengono ampliate mediante l’aggiunta della tecnologia antimalware avanzata di Acronis, attualmente distribuita in Acronis Cyber ​​Protect Cloud. Laboratori di sicurezza indipendenti come AV-Test e Virus Bulletin hanno dimostrato che questo antimalware full-stack di nuova generazione garantisce un tasso di rilevamento del 100%, con zero falsi positivi.

“In seguito al notevole aumento di persone che lavorano o frequentano le lezioni da casa, l’FBI ha documentato un aumento del 400% degli attacchi informatici perché gli hacker sanno che i sistemi domestici, solitamente, non sono altrettanto buoni come quelli degli uffici – spiega in un comunicato stampa il CEO e fondatore di Acronis, Serguei “SB” Beloussov – Il backup senza sicurezza informatica è un’opzione incompleta in quella situazione, così come la sicurezza informatica senza backup. Acronis True Image 2021 offre la protezione informatica facile, efficiente e sicura: aspetti oggi assolutamente necessari”.

La nuova versione presenta diversi miglioramenti, come ad esempio la replica ripristinabile dei backup: se si verifica una disconnessione durante la replica dei dati nel cloud, il processo riprende dal punto dell’interruzione per evitare la duplicazione dei dati replicati in precedenza. Inoltre, gli utenti possono ora scegliere di convalidare l’ultima versione solo per il backup, il che accelera il processo standard o convalida l’efficacia dei backup. Infine, gli utenti hanno la possibilità di montare, spostare, rinominare e convertire gli archivi .tibx nel formato .vhd, consentendo di eseguirli come macchine virtuali.