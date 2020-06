La protezione dei dati personali, così come dei dispositivi e delle infrastrutture, sta diventando un tema sempre più sentito, specialmente in un periodo dove il lavoro da remoto comincia ad allargarsi a vista d’occhio.

Anche per questo Acronis ha voluto comunicare un’interessante novità che ha come obiettivo proprio la protezione dei dati e la sicurezza informatica, il tutto finalizzato alla creazione di un ambiente di lavoro remoto totalmente sicuro.

Stiamo parlando di Acronis Cyber Protect, l’offerta cloud che l’azienda ha voluto mettere a disposizione di tutti in versione beta. Con questa modalità, i team IT possono sfruttare le potenzialità e le funzionalità di Acronis Cyber Protect in tutti gli ambienti per salvaguardare i dati, le applicazioni e i sistemi.

La pandemia di Coronavirus richiede che la maggior parte delle aziende adottino politiche di lavoro a distanza, come ricorda Serguei “SB” Beloussov, CEO di Acronis. Un vantaggio, senza dubbio, ma Beloussov sottolinea anche come questo approccio possa mettere a rischio dati aziendali preziosi, esponendoli ad attacchi informatici. Ecco perchè Acronis ha deciso di lanciare il cloud in versione beta per tutti.

Con Acronis Cyber Protect le vulnerabilità delle applicazioni Web vengono automaticamente bloccate, e vengono assicurati alti livelli di protezione anche durante le riunioni con le varie app di videochiamata: pensiamo ad esempio all’ormai celebre Zoom, ma anche WebEx e MS Team.

Il punto di forza di Acronis Cyber Protect è l’antimalware integrato, basato sull’intelligenza artificiale, che riesce a bloccare gli attacchi ransomware e di crittografia in tempo reale. Non è certo un caso se nell’ultimo rapporto IDC, Acronis Cyber Protect è stato descritto come uno dei più completi prodotti per fornire contemporaneamente protezione dei dati e sicurezza informatica tra quelli realizzati fino ad oggi.