Acque agitate in casa Apple: il futuro dell’iPhone 17 tra novità e sfide

Intriganti rumor circolano intorno allo sviluppo dell’iPhone 17 da parte di Apple. L’azienda potrebbe introdurre un modello ultra-sottile, denominato iPhone 17 Air, che misura 6.6 pollici. Questo nuovo dispositivo si collocherebbe tra l’iPhone 16 Pro da 6.3 pollici e l’iPhone 16 Pro Max da 6.9 pollici. Inizialmente, si pensava a uno schermo ancora più grande, di 6.9 pollici, ma Apple ha optato per una dimensione più contenuta per evitare problemi di flessibilità, notoriamente problematici in modelli sottili.

Specifiche attese e design innovativo

Tra le caratteristiche attese per l’iPhone 17 Air ci sono bordi ultra-sottili, un pulsante dedicato per il controllo della fotocamera e l’implementazione della funzione Dynamic Island. Inoltre, Apple sembrerebbe concentrarsi sull’efficienza della batteria; tradizionalmente, un design più snello comporta dei compromessi sulla capacità della stessa. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda riguardanti il nuovo modello, ma storicamente l’annuncio delle nuove linee avviene ogni settembre.

Questo nuovo smartphone ha il potenziale per essere straordinariamente sottile, con uno spessore di soli 5.5 millimetri. Le attese tecniche includono una camera posteriore singola, simile a quella dell’iPhone 16E, e un mix tra funzionalità entry-level e premium. Il prezzo stimato si aggira intorno ai 900 dollari, in linea con il prezzo attuale dell’iPhone 16 Plus.

Potenziale cambiamento radicale con un design senza porte

Secondo il report di Bloomberg, Apple ha anche considerato l’idea di realizzare un modello completamente privo di porte, segnando una svolta significativa nel settore degli smartphone, incentrata esclusivamente sulla ricarica wireless. Questa innovazione potrebbe rappresentare un passaggio audace verso un futuro in cui i cavi diventano obsoleti.

Intanto, con l’emergere di queste voci, sono circolate delle immagini renderizzate in anteprima da Sonny Dickson. Anche se queste rappresentazioni possono risultare fasulle, sono frequentemente utilizzate come riferimento da parte dei produttori di accessori prima dei lanci ufficiali.

La strategia di Apple di fronte alla concorrenza

Il momento non è dei migliori per Apple, che ha registrato una flessione dell’1% nelle vendite di iPhone durante l’ultimo trimestre festivo, sotto le aspettative. La situazione è ulteriormente complicata dai ritardi nell’implementazione di un Siri potenziato dall’intelligenza artificiale, mentre i competitor accelerano sulle proprie iniziative AI.

In risposta a tali sfide, Apple starebbe pianificando una ristrutturazione significativa dei suoi sistemi operativi per iPhone, iPad e Mac. Bloomberg ha descritto questa operazione come “una delle revisioni software più drammatiche nella storia dell’azienda”. Il rinnovamento dovrebbe semplificare l’esperienza utente e migliorare la navigazione e il controllo dei dispositivi, oltre a garantire un aspetto più uniforme tra le varie piattaforme.

Il futuro: un iPhone pieghevole all’orizzonte

In aggiunta a queste novità, Apple starebbe lavorando anche su un iPhone pieghevole, con un lancio previsto tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Attualmente, Apple è l’unico grande produttore di smartphone a non aver ancora imbarcato sulla corsa ai dispositivi pieghevoli, il che evidenzia l’importanza di questi sviluppi per rimanere competitivi in un mercato in continua evoluzione.