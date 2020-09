Acer annuncia XV282K KV, il suo nuovo monitor gaming con supporto HDMI 2.1: tutti i dettagli

Acer ha presentato il suo primo monitor da gioco con supporto HDMI 2.1. Si tratta di XV282K KV, che fa parte della serie NITRO XV2 dell’azienda. La peculiarità di questo nuovo monitor risiede proprio nel supporto HDMI 2.1, annunciato a gennaio 2017, che ha aggiunto il supporto per un massimo di 10K a 120 Hz. HDMI 2.1, inoltre, supporta anche l’HDR dinamico, ed è pertanto la soluzione ideale per le console di nuova generazione come Xbox Series X e PlayStation 5.

Il monitor gaming XV282K KV ha un pannello IPS da 28 pollici con risoluzione 3.840 x 2.160 pixel e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Acer ha acquistato il pannello da 28 pollici da Innolux: stando a quanto riferito dal sito PCMonitors.info dovrebbe trattarsi di M280DCA AAS. Acer ha garantito al nuovo monitor gaming anche la certificazione VESA DisplayHDR 600, che dovrebbe garantire una luminanza massima di 600 nit (ma stando alle fonti dovrebbe essere più vicina a 550, ndr). Inoltre, l’azienda con sede a Taipei afferma che il pannello offrirà una copertura del 98% dello spazio colore DCI-P3 e un rapporto di contrasto di 1.000: 1.

XV282K KV ha anche un supporto regolabile, insieme a quattro porte USB 3.0 di tipo A, due porte HDMI 2.1 e una connessione DisplayPort 1.4. Acer ha incluso anche due altoparlanti e un’uscita da 3,5 mm che consente di collegare cuffie o altoparlanti esterni. XV282K KV supporta inoltre la Adaptive Sync e la AMD FreeSync per la connessione con le GPU desktop.

Venendo al prezzo, Acer XV282K KV viene attualmente venduto a 8.499 Yuan (circa 1.055 euro). I preordini sono già partiti in Cina, anche se il monitor non verrà spedito fino a gennaio 2021. Il portale PCMonitors.info prevede che Acer rilasci l’XV282K KV anche a livello internazionale, pertanto vi terremo aggiornati non appena avremo notizie relative ad un suo lancio in Italia.

Fonte Notebookcheck