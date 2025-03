Acer svela sette nuovi Chromebook: la gamma 2025 si arricchisce di tecnologia avanzata

Acer annuncia il lancio di sette nuovi dispositivi nella sua offerta di Chromebook, comprendendo sei modelli di Chromebook Plus e un versatile Chromebook detachable. Questi prodotti, progettati per soddisfare le esigenze di vari utenti, sono dotati di processori performanti e funzioni avanzate che sfruttano l’intelligenza artificiale. Richiamano l’attenzione per le loro caratteristiche e il rapporto qualità-prezzo, promettendo un’esperienza d’uso superiore. Analizziamo nel dettaglio le specifiche, i prezzi e la disponibilità dei nuovi Chromebook sul mercato italiano.

Acer Chromebook Plus: caratteristiche e funzionalità

La gamma di Chromebook Plus di Acer si distingue per le sue capacità tecnologiche. Questi dispositivi sono ideali per un pubblico eterogeneo, compresi professionisti, studenti e insegnanti. I modelli si caratterizzano per un significativo aumento delle prestazioni rispetto ai predecessori, promettendo una velocità e uno spazio di archiviazione raddoppiati, con l’integrazione dell’intelligenza artificiale di Google che arricchisce l’esperienza utente.

Ogni Chromebook Plus presenta funzioni come Aiutami a leggere, modifica delle immagini e creazione di bozze per testi e contenuti. Sono disponibili opzioni con display WUXGA 16:10, che offrono una luminosità fino a 300 nit. Inoltre, alcuni modelli possono essere dotati di uno schermo touchscreen, rendendo l’interazione più intuitiva. Si notano particolari di design come il tasto di inserimento rapido e la tastiera retroilluminata, ideale per chi lavora in ambienti poco illuminati.

Sul piano della connettività, tanti modelli supportano il 4G LTE, le porte USB 3.2 Gen e HDMI, garantendo versatilità e compatibilità con diversi dispositivi. I Chromebook Plus possono essere potenziati fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria SSD, conferendo così la potenza necessaria per gestire anche le applicazioni più esigenti.

Dettagli sui modelli Chromebook Plus 514 e 516

Acer Chromebook Plus 514 e 516 sono tra i modelli più interessanti della line-up. Il modello 514 è equipaggiato con processori Intel Core 3 N355 o Intel Core 7, presenta un display da 14 pollici e offre una durata della batteria fino a 17 ore. La webcam Full-HD consente videoconferenze di alta qualità, mentre la connettività Wi-Fi 7 garantisce velocità fino a 5,8 Gbps e prestazioni ottimizzate.

Acer Chromebook Plus 516, invece, spinge ulteriormente le prestazioni, con processori fino a Intel Core 7 e un display più grande da 16 pollici, sempre con risoluzione WUXGA. Entrambi i modelli includono 12 mesi di abbonamento a Gemini Advanced e 2 TB di spazio di archiviazione cloud. Questa offerta si rivela allettante soprattutto per chi desidera sfruttare al massimo le potenzialità del cloud computing insieme alla potenza hardware dei nuovi Chromebook.

Chromebook Tab 311: il modello versatile

Il nuovo Acer Chromebook Tab 311 è un dispositivo detachable che unisce praticità e prestazioni. Equipaggiato con un processore MediaTek Kompanio 520, questo tablet è progettato per accompagnare gli utenti durante l’intera giornata. Il display IPS da 10,95 pollici con risoluzione WUXGA e supporto per l’inserimento della penna stilo offre versatilità in contesti quotidiani, sia per il lavoro sia per il tempo libero.

Con un peso contenuto e uno spessore ridotto, Chromebook Tab 311 è ideale per la mobilità, inoltre la certificazione MIL-STD-810H lo rende resistente e adatto a resistere a condizioni di utilizzo variegate. La batteria di 8000 mAh assicura un’autonomia fino a 10 ore, un grande vantaggio per chi è spesso in movimento. Le fotocamere integrate garantiscono funzionalità per videoconferenze o riprese fotografiche, mentre la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3 completeranno l’esperienza di utilizzo.

Prezzi e disponibilità in Italia

Per questo nuovo e atteso rilascio, Acer pianifica di rendere disponibili i suoi nuovi Chromebook sul mercato italiano nei prossimi mesi. Le date di vendita sono fissate per maggio 2025 per Acer Chromebook Plus 516 e la versione Enterprise, a cui seguiranno in giugno 2025 Acer Chromebook Plus 514 e relative versioni aziendali. Infine, il modello Tablet 311 potrà essere acquistato a partire da luglio 2025.

I prezzi consigliati per i vari modelli variano in base alle specifiche e alle caratteristiche di ciascuno, con l’obiettivo di raggiungere una vasta gamma di utenti e rendere accessibili dispositivi di alta qualità, pensati per soddisfare le più diverse esigenze.