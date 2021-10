Acer presenta i nuovi Chromebook: dettagli e prezzi dei quattro modelli

Tra i tantissimi prodotti presentati da Acer nel suo ultimo evento intitolato next@acer 2021 – sono 27 in tutto, ndr – spiccano i nuovi dispositivi Chromebook dell’azienda con sede a Taipei.

I quattro nuovi modelli coprono un’ampia fascia di mercato, rivolgendosi sia agli utenti esperti che a coloro che invece desiderano dotarsi di un prodotto dal buon rapporto qualità-prezzo.

Chromebook 515

Partiamo dal Chromebook 515, considerato giustamente il top di gamma. Pensato per l’home office, questo modello aderisce a un formato di laptop più tradizionale, completo di display da 15,6 pollici con risoluzione 1.920 x 1.080. All’interno l’utente può contare su sei opzioni CPU, che vanno dall’Intel Pentium Gold 7505 al più potente Core i7-1180G7. Sono inoltre disponibili fino a 16 GB di RAM e 512 GB di storage basato su NVMe.

Il Chromebook 515 riesce inoltre a garantire 10 ore di durata della batteria e mette a disposizione il supporto Wi-Fi 6, gli altoparlanti stereo e un touchpad con rivestimento Corning Gorilla Glass. Sono inoltre presenti due porte USB-C 3.2 Gen 2, HDMI e uno slot per schede microSD. L’Acer Chromebook 515 sarà in vendita in Europa già entro questo mese di ottobre: il prezzo di partenza è di 499 euro.

Chromebook 514

In alternativa, il Chromebook 514 è un modello più compatto, che presenta un display da 14 pollici con risoluzione 1.920 x 1.080. Questo dispositivo utilizza il SoC MediaTek Kompanio 828, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione eMMC. Questa combinazione offre al Chromebook 514 la migliore durata della batteria tra i modelli presentati da Acer: il device, infatti, può arrivare anche a 15 ore, ed è pertanto l’ideale per gli utenti che viaggiano molto o che sono costretti a spostarsi frequentemente. Inoltre, l’azienda taiwanese afferma che il Chromebook 514 ricarica il 50% della sua batteria in mezz’ora.

Il prodotto può inoltre contare su una tastiera retroilluminata, un touchpad Corning Gorilla Glass, due porte USB-C, una porta HDMI, una singola porta USB-A e uno slot per schede microSD. Arriverà nei mercati europei a novembre, all’ottimo prezzo di 399 euro.

Chromebook Spin 514

Il primo dei nuovi modelli Spin è il Chromebook Spin 514, che si distingue per un design particolarmente “robusto”, caratterizzato da una cerniera a 360 gradi che trasforma il dispositivo in un tablet quando necessario. Nonostante la sua flessibilità, il Chromebook presenta anche un corpo MIL-STD-810H grazie alla sua struttura in alluminio rinforzato, che non toglie comunque eleganza al dispositivo.

Il display touch IPS da 14 pollici ha una risoluzione 1.920 x 1.080. Il Chromebook Spin S14 può contare su 16 GB di RAM LPDDR4X e fino a 512 GB di spazio di archiviazione basato su NVMe, con cinque opzioni di chipset oltre all’Intel Core i7-1180G7 di 11a generazione. Acer afferma inoltre che il Chromebook Spin 514 riesce a funzionare per 10 ore con una sola carica. Sarà possibile acquistarlo in Europa già in questo mese di ottobre: il prezzo di partenza è di 699 euro.

Chromebook Spin 314

L’ultimo modello Chromebook presentato da Acer nel corso del suo evento è il Chromebook Spin 314. Il convertibile presenta un display da 14 pollici, disponibile sia con un pannello 1.366 x 768 che in risoluzione 1.920 x 1.080. Le offerte di CPU sono limitate a Pentium e Celeron, con il Pentium Silver N6000 che rappresenta l’opzione più veloce tra quelle a disposizione degli utenti. Il prodotto può inoltre contare su 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione eMMC. La durata della batteria dovrebbe arrivare fino a 10 ore, almeno stando a quanto assicurato dalla società con sede a Taipei.

Il Chromebook Spin 314 è infine dotato di supporto Wi-Fi 6, doppio microfono e supporto DTS Audio. Sarà disponibile in Europa il prossimo mese. I prezzi sono un po’ più alti del previsto: si parte infatti da 449 euro.

Fonte Android Authority