Acer fa il suo ritorno nel mercato degli smartphone con due nuovi modelli in arrivo il 25 marzo

Acer, noto marchio nel settore tecnologico, si prepara a rientrare nel mercato degli smartphone. Il 25 marzo sono previsti il lancio di due nuovi dispositivi, Acerpure Acerone Liquid S162E4 e Acerpure Acerone Liquid S272E4. Questi smartphone, presentati con nomi decisamente singolari, puntano a conquistare un pubblico attento al budget, offrendo specifiche tecniche da entry-level, ma con alcune caratteristiche interessanti.

Specifiche tecniche di Acerpure Acerone Liquid S162E4

Il primo modello, Acerpure Acerone Liquid S162E4, è dotato di un display LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e presenta un notch a goccia per la fotocamera frontale. Il cuore pulsante dello smartphone è il chipset Mediatek Helio P35, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Sul retro si trova un sensore fotografico da 16 MP, mentre la fotocamera frontale è da 5 MP, pensata per selfie e videochiamate.

La batteria ha una capienza di 5.000 mAh, garantendo un'ottima autonomia per l'uso quotidiano. Il dispositivo è anche equipaggiato con una porta USB-C, Bluetooth e radio FM, oltre a un slot per due schede SIM in formato nano. La versione S162E4 sarà disponibile in un'unica colorazione, Blu, e il tasto di accensione, posizionato sotto il bilanciere del volume sulla destra, fungerà anche da scanner per le impronte digitali, grazie alla sua superficie piana. Non sono ancora stati rivelati i dettagli sul prezzo, ma ci si aspetta che rimanga sotto i 100 dollari, ovvero intorno ai 9.000 INR.

Dettagli sul secondo dispositivo: Acerpure Acerone Liquid S272E4

Il secondo smartphone, Acerpure Acerone Liquid S272E4, offre un display leggermente più grande, con diagonale di 6,74 pollici, mantenendo la risoluzione HD+ e un notch a goccia per la fotocamera frontale da 5 MP. Interessante è la configurazione delle fotocamere posteriori, che comprende un sensore principale da 20 MP. Sebbene appaiano attraenti, il chipset in questo dispositivo è meno potente rispetto al suo predecessore, montando il Mediatek Helio G36, annunciato solo due anni fa.

Anche in questo caso, la memoria RAM rimane a 4 GB, con uno spazio di archiviazione di 64 GB. La batteria è identica, con una capienza sempre di 5.000 mAh, e l’operativo installato sarà Android 14, lo stesso del modello S162E4.

Possibilità di licenza e ipotesi sul marchio

C'è una certa incertezza riguardo all'effettivo prodotto Acer. Un'ipotesi è che questi smartphone potrebbero essere prodotti licenziati attraverso un ODM e non veri e propri dispositivi Acer. Questo approccio potrebbe rappresentare una strategia per sfruttare la notorietà del marchio taiwanese nel mercato degli smartphone economici. Maggiori dettagli sui due dispositivi e sulla loro disponibilità si avranno solo dopo il 25 marzo, quando saranno ufficialmente lanciati su Amazon.

Sarà interessante osservare la risposta degli utenti e la reazione del mercato a questi nuovi modelli, che cercano di posizionarsi in un settore altamente competitivo e in continua evoluzione.