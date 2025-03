Il mondo dell’intelligenza artificiale si trova di fronte a una grave sfida legata a questioni etiche e legali, in particolare con l’avvento degli strumenti di intelligenza artificiale generativa. Un caso recente in Norvegia evidenzia le potenziali conseguenze legali della tecnologia, mettendo in luce il conflitto tra innovazione e protezione dei diritti individuali. OpenAI, creatore di ChatGPT, è coinvolta in un’accusa di diffamazione orchestrata da un cittadino, un evento che potrebbe stabilire un importante precedente normativo in Europa.

La creazione di falsità da parte dell’IA

In Norvegia, un uomo si è trovato suo malgrado al centro di una terribile narrazione generata da ChatGPT. Il sistema di intelligenza artificiale ha creato una storia completamente falsa, descrivendo un omicidio dei propri figli da parte di quest’uomo, insieme a dettagli surreali riguardanti una condanna di lungo termine. Ciò che aggiunge inquietudine a questa storia è la fusione di dati reali e invenzioni, poiché il sistema ha menzionato correttamente nome, famiglia e luogo di residenza dell’attore coinvolto, incastrandoli in un contesto inventato e diffamatorio.

Questa situazione ha spinto l’organizzazione Noyb, esperta in diritti digitali, a prendere posizione a favore dell’accusato, presentando il caso alle autorità europee. Gli esperti dell’ente hanno evidenziato quanto possa essere grave la questione, affermando che non si tratta di un semplice errore, ma di una violazione sostanziale dei diritti individuali di una persona. Le “allucinazioni” dell’intelligenza artificiale, come le hanno definite, non sono semplici curiosità ma possono avere impatti devastanti sulle esistenze reali degli individui.

Un fenomeno in crescita

L’incidente norvegese non è un caso isolato. Negli ultimi mesi, sono emerse altre storie preoccupanti in cui l’intelligenza artificiale ha creato narrazioni false e dannose. In Germania, un giornalista è stato falsamente accusato di reati sull’infanzia, mentre in Australia un politico è stato coinvolto in un affare di corruzione mai esistito. Questi eventi dimostrano che le “allucinazioni” dei modelli di IA rappresentano un problema sistemico, con la potenzialità di diventare strumenti di diffamazione su larga scala.

Joakim Söderberg, avvocato di Noyb, ha criticato le pratiche di OpenAI. Ha sostenuto che non si può semplicemente presentare un avviso di errore, come un disclaimer, per sfuggire alla responsabilità per informazioni false diffuse dall’IA. Questo porta a interrogarsi sulla vera responsabilità delle aziende tecnologiche nel fornire contenuti tramite questi sistemi.

Il ruolo del GDPR e le implicazioni legali

La denuncia contro OpenAI si fonda sull’applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati , una normativa che regola il trattamento dei dati personali nell’Unione Europea. Essa stabilisce che i dati devono essere accurati e permette ai soggetti di richiederne la correzione. La mancanza di un sistema efficace da parte di OpenAI per correggere le informazioni false alimenta la possibilità di una violazione del regolamento stesso.

Se l’osservazione di eventuali violazioni dovesse confermarsi, le conseguenze legali potrebbero essere significative per l’azienda di Sam Altman. Potrebbero essere sanzionati con una multa che potrebbe arrivare fino al 4% del loro fatturato globale, una cifra che potrebbe oscillare attorno a centinaia di milioni di dollari. Anche se l’aspetto finanziario è rilevante, il caso potrebbe richiedere modifiche sostanziali nel funzionamento di ChatGPT per intraprendere misure più rigorose riguardo all’accuratezza delle informazioni generate.

Prospettive future per l’IA in Europa

Questa vicenda è fondamentale per il futuro dell’applicazione delle normative ai sistemi di intelligenza artificiale generativa in Europa. Il risultato di questo caso potrebbe avere ripercussioni ampie per lo sviluppo tecnologico in Europa e nel resto del mondo. Se verificate le “allucinazioni” come violazioni della protezione dei dati, le aziende tecnologiche potrebbero dover implementare controlli e regole più severe.

La controversia in Norvegia mette in risalto una tensione essenziale nella società contemporanea: da un lato, la voglia di innovare e migliorare la vita delle persone attraverso la tecnologia; dall’altro, la necessità di tutelare i diritti degli individui. Come verrà affrontata questa sfida potrebbe delineare il futuro del panorama tecnologico nei prossimi anni, stabilendo limiti e regole per l’operato dell’intelligenza artificiale in Europa.