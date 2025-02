Accordo tra Apple e Indonesia: fine del divieto ai venditi dell'iPhone 16

La collaborazione tra Apple e Indonesia ha finalmente preso una piega positiva, con recenti sviluppi che pongono fine a una controversia durata cinque mesi. Il governo indonesiano aveva imposto un divieto alla vendita dell'iPhone 16, poiché l'azienda non era riuscita a rispettare i requisiti per la produzione locale. Dopo intense negoziazioni, le due parti hanno raggiunto un patto che promette un significativo investimento e vantaggi per il mercato indonesiano.

Un investimento da un miliardo di dollari

Il nuovo accordo prevede un capitolo significativo per Apple, con un investimento di 1 miliardo di dollari in Indonesia. Questa cifra segna un sostanziale aumento rispetto ai precedenti tentativi dell'azienda, che avevano previsto soli 10 e 100 milioni di dollari, entrambi rifiutati dal governo indonesiano. Il memorandum d'intesa sarà formalizzato nei prossimi giorni, con l'obiettivo di ottenere le autorizzazioni necessarie per il commercio dell'iPhone 16 nel minor tempo possibile. Non è chiaro se il ritardo nel rilascio dei permessi rifletta ulteriori pressioni o priorità del governo.

Impegno nella formazione locale

Oltre all'importante investimento economico, Apple ha preso l'impegno di formare talenti locali nei settori della ricerca e sviluppo. Questa mossa mira a garantire che professionisti indonesiani possano contribuire alla creazione di software e prodotti, rispondendo a una delle richieste fondamentali messe in evidenza dal governo. Concentrare la formazione su competenze tecniche permetterà non solo di sviluppare un ecosistema tecnologico locale, ma anche di alimentare una nuova generazione di professionisti, potenzialmente in grado di competere a lungo termine con i giganti dell'industria.

Espansione nella produzione locale

Un altro elemento cruciale dell'accordo riguarda la costruzione di una nuova fabbrica sull'isola di Batam, destinata alla produzione di AirTag, i dispositivi di tracciamento di Apple. Questo stabilimento sarà gestito da Luxshare Precision Industry, uno dei fornitori dell’azienda, e si prevede che contribuirà a circa il 20% della produzione globale di AirTag. Inoltre, si prevede l'apertura di un impianto a Bandung, situato a tre ore da Jakarta, dove verranno realizzati altri accessori. Questi passi segnano una svolta per Apple, che cerca di rafforzare la sua presenza nel mercato locale e ridurre la dipendenza da catene di approvvigionamento lontane.

La strategia di mercato di Apple

Nonostante le grandi promesse di investimenti e sviluppo, fonti vicine a Bloomberg hanno comunicato che Apple non ha immediati piani di produzione di iPhone in Indonesia. Questo può apparire contraddittorio rispetto agli altri impegni assunti, ma rappresenta una decisione strategica nell’ambito di una pianificazione aziendale più ampia. Mentre il produttore statunitense si prepara a rientrare in un mercato di 278 milioni di consumatori, di cui oltre la metà con meno di 44 anni e dotati di una solida preparazione tecnologica, diventa fondamentale per Apple sfruttare al meglio questa opportunità, soprattutto in un periodo in cui le vendite in Cina stanno rallentando.

Un successo per il presidente indonesiano

Questo accordo segna una vittoria significativa per il presidente indonesiano Prabowo Subianto, il quale ha espresso chiari indirizzi ai suoi ministri per accettare l'offerta di investimento di Apple. Tuttavia, è degno di nota il fatto che, nonostante l'intesa raggiunta, il Ministero dell'Industria avesse precedentemente deciso di prorogare il divieto, cercando offerte più vantaggiose. La determinazione mostrata dal governo indonesiano nell'imporre rigidi requisiti produttivi ha evidentemente portato risultati, dimostrando come le politiche di difesa del mercato locale possano rivelarsi fruttuose nel lungo periodo.