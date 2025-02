Accordo Qualcomm-Google: ottimi aggiornamenti per i telefoni Android in arrivo

Con l'alleanza tra Qualcomm e Google, nel mondo degli smartphone Android potrebbero arrivare buone notizie per quanto riguarda il supporto degli aggiornamenti software. Lunedì scorso, Qualcomm ha comunicato che i telefoni Android equipaggiati con i futuri chip Snapdragon serie 8 e 7 avranno a disposizione fino a otto anni di aggiornamenti software e di sicurezza.

Dettagli sull'annuncio di Qualcomm

Mishall Rahman, esperto nel settore Android, ha osservato che l'affermazione di Qualcomm riguardo agli “otto anni consecutivi” di aggiornamenti può risultare fuorviante. Infatti, la società conta l'anno di rilascio del dispositivo come parte di questo periodo. In altre parole, anche se un telefono può essere supportato per otto anni, riceverà solamente sette anni di aggiornamenti del sistema operativo Android. Questo avvicina l'offerta di Qualcomm a quella di Google, che già offre sette anni di supporto per i modelli Pixel 8 e Pixel 9.

L'espansione del supporto da parte di Qualcomm era già stata anticipata a ottobre, annunciando che sarebbe stata applicata ai dispositivi che utilizzano la piattaforma Snapdragon 8 Elite Mobile. Alcuni dei modelli già identificati comprendono la serie Samsung Galaxy S25, la nuova serie Xiaomi 15, OnePlus 13 e Asus ROG Phone 9.

Implicazioni per i produttori di smartphone

L'annuncio di oggi amplia la gamma di chip compatibili, contribuendo a rendere più semplice e accessibile per i produttori di telefonia fornire aggiornamenti a lungo termine. Tuttavia, Qualcomm chiarisce che non vi è alcuna garanzia che tutti i telefoni in grado di beneficiare di questo supporto riceveranno gli aggiornamenti estesi. La decisione finale spetta ai produttori, che possono scegliere se offrire o meno il supporto su specifici modelli di smartphone.

Qualcomm afferma che il supporto per il software della piattaforma reso disponibile nell'ambito di questo programma sarà garantito agli OEM per otto anni consecutivi. Questo include aggiornamenti sia per il sistema operativo Android che per il kernel, senza richiedere modifiche significative al codice della piattaforma e degli OEM sui dispositivi.

Limitazioni e considerazioni per gli utenti

Nonostante le buone intenzioni espresse da Qualcomm, i telefoni dotati di chip Snapdragon più vecchi non potranno accedere a futuri aggiornamenti di supporto, costringendo così i consumatori a considerare attentamente l'acquisto di nuovi dispositivi. Un altro aspetto fondamentale è che, sebbene alcuni smartphone possano essere aggiornati per otto anni, pochi modelli raggiungono effettivamente questa durata operativa. Molti utenti potrebbero avere difficoltà a mantenere il proprio smartphone in funzione per l'intero ciclo di supporto.

Per chiunque desideri ridurre il proprio impatto ambientale e si impegni a riparare il proprio smartphone Android, tuttavia, la possibilità di avere aggiornamenti prolungati rappresenta una novità positiva. Questo accordo potrebbe incentivare una maggiore longevità nei dispositivi Android e, in ultima analisi, diminuire il volume di e-waste generato dalla continua sostituzione dei telefoni.