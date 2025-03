Accesso al 4.9 GHz: il via libera della corte per FirstNet di AT&T

Il settore delle telecomunicazioni negli Stati Uniti è al centro di una disputa intensa riguardo l’uso della banda 4.9 GHz, essenziale per garantire una comunicazione efficace ai servizi d’emergenza. Recentemente, la Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Circuito D.C. ha autorizzato l’implementazione dell’ordine della Federal Communications Commission , permettendo a FirstNet, la rete nazionale dedicata ai soccorritori, di accedere a porzioni della banda sottoutilizzata.

La richiesta di sospensione della FCC

Diverse associazioni, tra cui l’Associazione Nazionale dei Sceriffi e la Bay Area Rapid Transit , hanno richiesto una sospensione dell’ordine della FCC, sostenendo la necessità di più tempo per completare studi ingegneristici fondamentali sui loro siti operativi. Secondo quanto previsto dalla FCC, i titolari di licenze geografiche della banda 4.9 GHz devono convertirsi in licenze specifiche per sito entro il 9 giugno 2025. Questa scadenza, secondo le parti coinvolte, non consentirebbe loro di portare a termine gli studi necessari e potrebbe interferire con le loro pianificazioni di espansione dei servizi.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

L’Associazione dei Sceriffi ha sottolineato che questa azione potrebbe compromettere investimenti pubblici e limitare la capacità di comunicazione in situazioni di emergenza, facendo leva su un punto cruciale: la necessità di garantire operazioni sicure e tempestive per la salute pubblica. Nel contesto, BART ha avvertito che l’implementazione del nuovo sistema di controllo treni potrebbe subire ritardi considerevoli a causa dell’assegnazione delle bande.

La posizione della FCC e le preoccupazioni sollevate

Di fronte alle preoccupazioni presentate dalle associazioni, la FCC ha difeso la sua decisione affermando che la conversione delle licenze non influisca negativamente sulle operazioni attuali dei licenziatari esistenti. In merito alle obiezioni avanzate da BART, l’agenzia ha proposto la possibilità di considerare richieste di deroga in “circostanze particolari”, chiarendo che BART non aveva ancora presentato tale richiesta. Nonostante il riconoscimento della potenziale deroga, BART ha manifestato dubbi sulla capacità della FCC di affrontare in modo adeguato le sue preoccupazioni.

È importante notare che l’ordine iniziale che ha aperto l’accesso alla banda per FirstNet è stato emesso sotto la direzione dell’ex presidente della FCC, Jessica Rosenworcel, con il supporto dell’attuale presidente, Brendan Carr. Tuttavia, la situazione è complessa e contrassegnata da conflitti legali. Infatti, sono state intentate due cause contro la FCC relative a questo ordine, a testimonianza delle tensioni esistenti nel panorama delle telecomunicazioni.

Le conseguenze legali e la posizione degli operatori wireless

Il dibattito attorno all’allocazione della banda 4.9 GHz non si limita alle pratiche organizzative interne delle agenzie locali di sicurezza. Il Coalition for Emergency Response and Critical Infrastructure , supportato da Verizon e T-Mobile, ha contestato la legalità dell’operato di FirstNet fuori dal suo mandato originale. D’altro canto, la Public Safety Spectrum Alliance , sostenuta da un ex dirigente di FirstNet, è favorevole all’iniziativa e critica l’inadeguatezza dell’accesso per l’attuazione veloce delle tecnologie di emergenza.

La decisione del tribunale di mantenere in vigore l’ordine della FCC ha sollevato interrogativi su come bilanciare le esigenze dei soccorritori con quelle di altri utenti della banda. Il quadro è segnato da una chiarezza giuridica incerta e da un dibattito in corso sulla futura gestione delle bande di frequenza, con la corte che ha consentito la continuazione dell’ordine, ma le contestazioni legali indicano che le discussioni sull’allocazione della banda 4.9 GHz sono ben lungi dall’essere risolte.