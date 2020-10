A14 Bionic, il nuovo processore di Apple è una “bomba”. I primi benchmark sono super

I benchmark del processore A14 Bionic di Apple, che alimenta l’iPad Air 4, rivelano che l’A14 offre miglioramenti significativi delle prestazioni rispetto a A13 Bionic dell’iPhone 11.

Qualche giorno fa è stato pubblicato un benchmark sul noto portale GeekBench che riguarda un “iPad13,2” con numero di scheda madre J308AP. Secondo il leaker noto come “L0vetodream”, J308AP è proprio l’iPad Air 4 in versione Cellular, mentre J307AP è l’iPad Air 4 solo con Wi-Fi.

Secondo quanto riferito, il chip a 6 core ha una frequenza base di 2,99 GHz e 3,66 GB di memoria, raggiungendo un punteggio di 1.583 in single-core e 4.198 in multi-core. Si tratta di risultati entusiasmanti, decisamente superiori ai 1.336 in single-core e 3.569 in multi-core che era riuscito a totalizzare il predecessore, ovvero l’A13 Bionic. Rispetto al chip A12Z dell’iPad Pro 2020, l’A14 fa meglio in single-core (1.118 i punti ottenuti dal nuovo processore di Apple) mentre ha una prestazione leggermente inferiore nel multi-core (4.564, ndr). L’A12Z ha un core GPU in più rispetto all’A12x.

Apple, nell’annunciare la quarta generazione di ‌iPad Air, aveva garantito che l’A14 sarebbe stato in grado di fornire prestazioni più veloci del 40% e una grafica fino al 30% più veloce rispetto al precedente ‌iPad Air equipaggiato con l’A12 Bionic. Garanzie che sembrano trovare conferma nei benchmark pubblicati su Geekbench, che riescono a darci un’idea più tangibile anche dei probabilissimi miglioramenti delle prestazioni che vedremo nella gamma di iPhone 12.

A questo punto non resta che capire quando vedremo sul mercato ‌iPad‌ Air 4 alimentato con questo prodigioso processore A14 Bionic. Al momento Apple non ha ancora confermato la data, anche se gli esperti del settore sono convinti che non si andrà oltre il mese di ottobre: l’arrivo del materiale di marketing negli Apple Store lascia presupporre che il lancio di questo nuovo prodotto sia ormai imminente.

Fonte MacRumors