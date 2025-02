8BitDo annuncia il preordine del controller Ultimate 2, con funzionalità migliorate per i gamer

8BitDo, nota per la creazione di controller di alta qualità, ha lanciato il preordine del suo nuovo Ultimate 2, disponibile su Amazon al prezzo di 59,99 dollari. Il controller, che può essere acquistato in varianti che spaziano dal viola al nero fino al bianco, promette di soddisfare le esigenze dei videogiocatori più appassionati grazie a migliorie significative rispetto al suo predecessore.

Design e caratteristiche innovative del controller Ultimate 2

Il nuovo 8BitDo Ultimate 2 presenta un layout asimmetrico delle leve analogiche, simile a quello del controller Ultimate originale lanciato nel 2022, ma arricchito da una serie di nuove funzionalità. Tra queste figurano nuovi pulsanti, illuminazione LED interattiva e joystick dotati di tecnologia TMR , che garantiscono una maggiore durevolezza rispetto ai tradizionali joystick con effetto Hall. Questo aggiornamento suggerisce un'evoluzione volta a migliorare l'esperienza di gioco, con componenti che promettono un'affidabilità superiore.

La domanda su un possibile passaggio di Nintendo agli joystick con tecnologia Hall per la sua prossima console Switch 2 rimane aperta. Tuttavia, altre aziende del settore, come GuliKit, hanno già scelto di adottare la tecnologia TMR, che consente joystick meno energivori, prolungando così la vita della batteria e riducendo il rischio di drift, un problema molto discusso che ha afflitto i controller Nintendo Switch e altri dispositivi in cui erano impiegati i joystick con tecnologia Hall.

Effetti luminosi e interattività per un'esperienza di gioco coinvolgente

Una delle novità più sorprendenti del controller Ultimate 2 è rappresentata dagli effetti luminosi RGB Fire Ring, già ammirati nel controller Ultimate C cablato. Questi effetti sono progettati per trasformare il look del controller, creando un'atmosfera ancora più coinvolgente durante le sessioni di gioco. Il design prevede un anello di LED che cambia colore intorno alla base dei joystick, con diverse modalità di illuminazione che reagiscono alle pressioni dei tasti, inclusi i grilletti, e ai movimenti delle leve stesse.

Inoltre, il controller offre un interruttore recentemente introdotto, il quale permette di alternare il comportamento dei grilletti, facendoli passare da una corsa lunga – perfetta per i giochi di corsa – a una corsa corta, ideale per i giochi shooter in prima persona. Pur mantenendo i sensori Hall per i grilletti, questa flessibilità aggiuntiva aumenta la varietà di utilizzo, permettendo ai gamer di personalizzare ulteriormente la loro esperienza.

Personalizzazione e compatibilità: tutto ciò che c'è da sapere

Un'altra caratteristica interessante del 8BitDo Ultimate 2 è la compatibilità con l'applicazione software Ultimate Software V2, che consente ai giocatori di rimappare i tasti e regolare la sensibilità di joystick e grilletti. Questo livello di personalizzazione permette non solo di adattare il controller a diverse situazioni di gioco, ma di migliorare l'ergonomia complessiva.

Per quanto riguarda le modalità di connessione, il controller offre diverse opzioni: Bluetooth, connessione USB-C cablata, o una connessione wireless a bassa latenza a 2,4 GHz tramite un dongle USB-C fornito in dotazione. Tuttavia, è importante notare che, similmente al modello più economico Ultimate 2C, l'Ultimate 2 è compatibile esclusivamente con PC che utilizzano Windows 10 e versioni successive o dispositivi Android con Android 9.0 o più recenti.

Con il suo mix di tecnologia avanzata e opzioni di personalizzazione, il nuovo 8BitDo Ultimate 2 si propone come un possibile leader nel mercato dei controller. La possibilità di preordinarlo sin da ora rende interessante l'attesa per la sua disponibilità effettiva.