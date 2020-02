7 migliori cover e pellicole per Samsung Galaxy S20

Il Samsung Galaxy S20 è ormai realtà ed è doveroso scegliere le migliori cover e le principali pellicole protettive per proteggerlo nel migliore dei modi. Abbiamo infatti raccolto 7 delle migliori soluzioni per proteggere il più piccolo dei nuovi Samsung Galaxy S20. Un device particolarmente interessante dal punto di vista tecnico, che sarà disponibile sia in versione 4G che 5G.

Migliori cover per Samsung Galaxy S20

Miglior cover in silicone trasparente per Samsung Galaxy S20

La cover ESR in TPU trasparente è la soluzione più semplice per proteggere la scocca del Samsung Galaxy S20. Una protezione che non ostacola l’eleganza dello smartphone. Con questa cover si riescono a riparare, grazie ai bordi rialzati, anche il vetro e la fotocamera posteriore. Un aspetto molto importante è il design a micropunti, efficace per evitare il cosiddetto “effetto bagnato”.

Miglior cover in silicone colorata per Samsung Galaxy S20

Per gli amanti dello stile e del design una soluzione più elegante è quella data dalla custodia kwmobile in TPU. Parliamo di un modello disponibile in 9 differenti colorazioni, non tutte monocromatiche. Con questa custodia il vostro S20 sarà al sicuro da urti, graffi e cadute, senza rinunciare all’eleganza di soluzioni cromatiche esaltanti.

Migliore custodia a libro con chiusura magnetica per Samsung Galaxy S20

Se siete alla ricerca di una cover che unisca eleganza a funzionalità la custodia a libro RuiPower è ciò di cui avete bisogno. Lo stile è particolarmente curato, anche nelle cuciture e nei dettagli, restituendo una custodia molto elegante. per quel che riguarda la funzionalità troviamo una classica custodia a libro che permette di sfruttare anche le tre tasche interne. Allo stesso tempo la struttura della cover può essere piegata e utilizzata come stand per tenere lo smartphone in orizzontale. Disponibile in 6 differenti versioni cromatiche la custodia a libro RuiPower è un modo vincente per proteggere lo smartphone a 360°.

Migliore cover 3 in 1 per Samsung Galaxy S20

Raffinatezza e grande capacità protettiva: ecco le caratteristiche della custodia Hyujia 3 in 1. Parliamo di una soluzione componibile che avvolge completamente lo smartphone, proteggendolo in maniera particolare nei punti più delicati. Disponibile in 9 differenti colori è una custodia efficiente e allo stesso tempo anche molto bella da vedere.

Migliore custodia anti caduta e per riparare il Samsung Galaxy S20

Anche a causa del continuo utilizzo lo smartphone è quotidianamente esposto a cadute, colpi e graffi, motivo per cui necessita di una protezione valida. La custodia Terrapin in PC rigido offre questo tipo di garanzia. È un modello realizzato con un doppio strato (uno in policarbonato e uno in TPU flessibile) che, combinati, restituiscono una custodia sottile ma altamente resistente. Quello che ci vuole per proteggere efficacemente il Galaxy S20.

Migliori pellicole e vetri temperati per Samsung Galaxy S20

Miglior pellicola protettiva per Samsung Galaxy S20

Quando si parla di protezione di uno smartphone non si può evitare di occuparsi del display, una delle parti più sensibili. Per il Samsung Galaxy S20 la pellicola protettiva Slabo permette di evitare che lo schermo si rovini. Con questo rivestimento il display viene protetto da graffi e colpi improvvisi, ma anche dall’accumulo di sporcizia e grasso. Aderendo perfettamente allo schermo dell’S20 permette di sfruttare al massimo il touch del telefono.

Miglior vetro temperato per Samsung Galaxy S20

Per una protezione migliore del display il vetro temperato Slabo assicura alte prestazioni in termini di efficienza. È un rivestimento estremamente sottile che protegge lo schermo dai graffi, dagli urti, dalle cadute e dall’accumulo di sporco. L’applicazione del vetro temperato non lascia residui, potendolo quindi rimuovere in qualsiasi momento senza alcun tipo di problema.