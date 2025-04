4chan colpita da un attacco informatico: caos e confusione sul noto imageboard

L’immagine controversa di 4chan, la celebre piattaforma di condivisione di immagini e messaggi che ha attirato utenti di ogni sorta, è stata compromessa da un attacco hacker nel tardo pomeriggio di lunedì. Gli utenti hanno segnalato interruzioni del servizio, con picchi di segnalazioni che hanno raggiunto le 10:07 PM ora della costa orientale degli Stati Uniti. Sta emergendo un quadro di incertezza riguardo le reali dimensioni dell’incidente e se davvero possano essere stati esposti dati sensibili.

Le rivendicazioni del soyjack party e le difficoltà nel verificare i fatti

Nei meandri di forum come 4chan, dove l’anonimato regna sovrano, è complicato discernere la verità dalle voci. Una rivalità apparentemente accesa è emersa tra gli utenti di 4chan e il Soyjack Party, una sua derivazione. I membri di quest’ultimo hanno rivendicato il hack, e sul forum si trovano già discussioni e screenshot che mostrano quello che sembra essere l’interfaccia PHP di amministrazione di 4chan. Questo risulta allarmante, in quanto suggerisce che gli hacker abbiano ottenuto accesso a una porzione vasta delle basi di dati del sito, compresi post e utenti.

Senza dubbio, la confusione regna sovrana, e l’ambiente carico di rivalità rende ulteriormente difficile separare le affermazioni veritiere da quelle infondate. Gli sviluppi sono rapidi e le informazioni fluiscono, ma la verità esatta rimane un mistero avvolto nel caos di questa comunità online, spesso soggetta a comportamenti estremi e provocatori.

I dettagli dell’attacco: tecniche e vulnerabilità

Secondo le valutazioni di esperti in sicurezza informatica come Kevin Beaumont, l’attacco è stato descritto come un “prodotto di una compromissione opportuna”, rivelando accessi a database SQL, al codice sorgente e a molti altri aspetti tecnici di 4chan. Fonti attendibili come 404Media hanno riportato che il sito utilizzava una versione obsoleta di PHP, un’informazione che potrebbe spiegare come gli hacker siano riusciti ad infiltrarsi. Si è evidenziato l’uso dello strumento phpMyAdmin, un noto vettore di attacco frequentemente bersagliato per le sue vulnerabilità di sicurezza.

Inoltre, i ricercatori hanno notato la presenza di funzioni obsolete, come mysql_real_escape_string , suggerendo che il sistema potrebbe non essere stato sottoposto a regolari aggiornamenti e patch di sicurezza. Questa situazione crea la possibilità che i malintenzionati abbiano avuto libero accesso a dati sensibili, compreso il codice sorgente del sito e informazioni degli utenti.

Il timore di una fuga di dati: voci e speculazioni

Diverse affermazioni sono circolate sui social media riguardo possibili fughe di dati a causa dell’attacco. Tra i materiali potenzialmente a rischio ci sarebbero nomi reali degli utenti, indirizzi IP, e indirizzi e-mail universitari e governativi usati per la registrazione. Tuttavia, finché non si analizzano a fondo le conseguenze del vizioso attacco, risulta prematuro parlare di una “morte” definitiva del sito.

Le speculazioni potrebbero aver preso piede con grande fervore nel panorama online, ma in assenza di conferme ufficiali, è fondamentale mantenere un approccio cauto. Gli utenti continuano a monitorare la situazione, ansiosi di conoscere le reali implicazioni di questa violazione della sicurezza su uno dei forum più controversi della rete.

L’ecosistema di 4chan, già complesso e talvolta oscuro, si trova ora al centro di una crisi che potrebbe segnare un cambiamento importante: è tempo di attendere e osservare come si evolveranno gli eventi nei prossimi giorni.