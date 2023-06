32 GB di RAM: è finalmente arrivato il momento?

Che cos’è la RAM? Perché è importante per il funzionamento della maggior parte dei dispositivi elettronici moderni? Ma soprattutto, è finalmente arrivato il momento storico giusto per avere 32 GB di RAM? Facciamo un passo indietro. Computer, cellulari e tablet sono costituiti da tanti diversi componenti che compongono l’hardware del dispositivo. Ognuno di essi ha uno scopo preciso: la memoria RAM, insieme al disco rigido, alla CPU, alla scheda madre e alla scheda video, è essenziale per il corretto funzionamento di tutti i nostri dispositivi digitali. Al giorno d’oggi sono tanti i consumatori che acquistano prodotti senza comprendere appieno il significato e l’importanza dei vari componenti, scegliendo di affidarsi al consiglio di amici o esperti per acquistare smartphone e computer in grado di offrire buone prestazioni. Comprendere l’importanza della memoria RAM è fondamentale per sfruttare appieno le capacità di un computer o laptop. Si tratta infatti di un componente cruciale, che può consentirti di aprire tante app e programmi contemporaneamente senza che il dispositivo rallenti le proprie prestazioni. “RAM” è l’acronimo di Random Access Memory e talvolta viene confusa con la memoria a stato solido. Tuttavia si tratta di due componenti diametralmente opposti: la RAM è un tipo di memoria ad accesso casuale che memorizza solo dati transitori. Tornando alla quantità necessaria da installare su un computer affinché il dispositivo funzioni in modo efficiente, occorre tenere conto di una moltitudine di fattori, tra cui il budget a tua disposizione, l’uso che intendi fare del computer e tanto altro ancora. Solitamente, se si utilizza il laptop per un uso domestico, quindi per navigare su Internet e guardare film e serie tv in streaming, non è necessario avere a disposizione un dispositivo con tanta RAM. Invece, chi utilizza il notebook per uso professionale o per giocare potrebbe godere di molti benefici espandendo la memoria. Dopo aver visto come utilizzare tutta la RAM su Windows, entriamo nel vivo della questione per capire a chi farebbe comodo avere 32 GB di RAM.

32 GB di RAM: a chi potrebbero essere utili?

Male And Female Architects In Office Working At Desk On Laptop And Desktop Computers

Prima di addentrarci nella questione, mettiamo in chiaro una cosa: nel mondo del lavoro, soprattutto nel campo della creazione di contenuti di fascia alta o dell’editing, i 32 GB di RAM sono già stati ampiamente superati da ormai molti anni. Infatti, la maggior parte dei computer e dei laptop per workstation vengono forniti con quantità di RAM decisamente maggiori rispetto a quanto serve all’utente medio. Per questa categoria di utenti non c’è infatti alcun dubbio riguardo la quantità di memoria necessaria per svolgere determinati lavori. Infatti, più è potente una CPU, maggiore sarà la quantità di RAM necessaria per mantenere attivo l’hardware. Se invece pensiamo all’utente medio,che svolge attività di produttività quotidiane e si occupa di editing video mainstream, di modellazione 3D, di musica o di gaming, è davvero necessario avere 32 GB di RAM? Vediamolo insieme.

Giocare richiede sempre più RAM

I videogiocatori stanno iniziando a capire che 32 GB saranno presto necessari per tutti. Infatti, la maggior parte dei videogiochi tripla A moderni richiede valori che si aggirano tra i 16 e i 32 GB di RAM per le impostazioni massime utilizzando il ray tracing. Col passare del tempo, chi è in possesso di computer e notebook da gaming, come per esempio l’ottimo MSI Katana GF66, dovranno iniziare a pensare a un aggiornamento del computer per espandere la memoria RAM.

La navigazione a schede richiede molta memoria

Non tutti si dilettano con i videogiochi tripla A o passano il proprio tempo a utilizzare app e programmi professionali. Tuttavia, tutti noi utilizziamo il computer o il laptop per navigare sul web, controllare i social network, leggere la posta e fare ricerche. I browser moderni consentono all’utente di aprire contemporaneamente un numero quasi infinito di schede, ognuna delle quali deve caricare una pagina web. A seconda dei contenuti proposti, siti moderni possono impegnare centinaia di megabyte ciascuno, andando a gravare sulla memoria RAM del PC. Sui computer con quantità inferiori di RAM, le pagine Web che non stiamo utilizzando attivamente vengono memorizzate nella cache dell’hard disk. Chi possiede un’unità SSD veloce, potrebbe addirittura non accorgersi dell’impatto enorme che le schede web hanno sulle performance del computer, se non per qualche rallentamento durante la navigazione. Se invece non sei in possesso di un SSD interno veloce, a lungo andare il tuo computer potrebbe diventare addirittura inutilizzabile, anche per svolgere semplici attività come navigare il web. Se sei il tipo di persona che ama tenere tante schede aperte contemporaneamente nonostante l’incredibile rallentamento del computer, passare a 32 GB di RAM potrebbe non essere una pessima idea.

La RAM non è mai abbastanza

I sistemi operativi moderni, come per esempio Windows 11 o macOS, sono abbastanza intelligenti da utilizzare tutta la RAM che il computer è in grado di offrire. Questo è il motivo per cui, in seguito all’aggiornamento da 16 GB a 32 GB di RAM, non vedrai più RAM inattiva tra le statistiche del tuo computer. I sistemi operativi moderni sono infatti in grado di precaricare le applicazioni o i dati che utilizzi di frequente in modo da offrirti una reattività più veloce ogni volta che cerchi di svolgere una delle tue attività digitali quotidiane.

Quel gigante del multitasking

In tempi moderni, il multitasking è sempre più importante, sia per le operazioni quotidiane, che, soprattutto, in ambito professionale. Infatti, la possibilità di svolgere più attività contemporaneamente rappresenta uno dei principali punti di forza dei PC moderni. Ovviamente, chi desidera lavorare a più progetti contemporaneamente necessita di quantità elevate di RAM. Se il tuo browser con tante schede aperte o il tuo videogioco tripla A potrebbero non consumare 32 GB di RAM da soli, insieme potrebbero invece averne bisogno per far funzionare tutto al meglio.

Chi non ha bisogno di 32 GB di RAM?

In conclusione, è davvero arrivato il momento per tutti di avere almeno 32 GB di RAM? La risposta è sì, soprattutto per i giocatori di fascia medio-alta, per chi pratica il multitasking ogni giorno e per chi svolge ogni giorno attività professionali con programmi e app pesanti.

Al giorno d’oggi non è più possibile consigliare 8 GB di RAM, neanche per le attività quotidiane di base, almeno non sui sistemi Windows. Windows 11 ha infatti bisogno di una parte considerevole di memoria per funzionare correttamente. Un sistema Windows con 8 GB di RAM sarà utilizzabile solamente in presenza di un ottimo SSD, ma è comunque questione di tempo prima che neanche questi siano più sufficienti a far funzionare tutto come si deve. 16 GB di RAM sono invece ancora accettabili, soprattutto per i gamer che non desiderano giocare con le impostazioni grafiche massime. Allo stesso modo, gli utenti generici che svolgono attività come navigare sul Web con un numero di schede moderato, svolgere attività in ufficio e ascoltare musica o guardare video per ora non hanno bisogno di eseguire l’aggiornamento oltre i 16 GB, anche svolgendo tutte queste attività in contemporanea.