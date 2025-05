2025: L’anno in cui le truffe online raggiungono nuove vette di pericolo

Il mondo digitale sta diventando sempre più insidioso per gli utenti comuni, che faticano ad evitare le truffe online. Con l’avanzamento delle tecnologie, specialmente quelle legate all’intelligenza artificiale, i criminali informatici stanno elevando le loro strategie, rendendo le frodi più sofisticate e diffuse. Di conseguenza, un numero crescente di persone sta perdendo somme ingenti di denaro; secondo la Federal Trade Commission, nel 2024 i consumatori americani hanno subito perdite per ben 12,5 miliardi di dollari, evidenziando un aumento del 25% rispetto all’anno precedente.

L’escalation delle truffe online

L’anno 2025 sembra segnare un punto di svolta nel panorama delle truffe informatiche. Gli esperti avvertono che non vi sono segnali che suggeriscano una diminuzione di questo fenomeno. Steve Grobman, vicepresidente esecutivo di McAfee, ha dichiarato che gli americani devono affrontare una vera e propria ondata quotidiana di truffe, perpetrate attraverso email, messaggi di testo, social media e altre fonti online.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Secondo le valutazioni, il volume e la complessità delle frodi stanno crescendo costantemente. Le campagne di phishing, ad esempio, sono diventate più mirate e sofisticate, contribuendo a questo incremento significativo. Non sorprende, quindi, che aziende come McAfee stiano investendo in nuove tecnologie per proteggere gli utenti.

I nuovi strumenti di McAfee per la sicurezza online

In risposta a questa crescente minaccia, McAfee ha presentato una versione aggiornata del suo Scam Detector. Lanciate nel gennaio 2024 come servizio aggiuntivo alla loro già nota suite di sicurezza, le nuove funzionalità scansionano automaticamente messaggi e email per identificare contenuti potenzialmente fraudolenti. Questa evoluzione dello Scam Detector sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale, abbinata a un’intelligence sulle minacce in costante aggiornamento.

Grobman ha spiegato che lo scopo è utilizzare strumenti avanzati di intelligenza artificiale per riconoscere e fermare le truffe prima che possano arrecare danno. La funzionalità di scansione può rivelarsi fondamentale, specialmente nel contesto attuale, dove i messaggi truffaldini si moltiplicano.

Modalità di funzionamento e caratteristiche

Le nuove opzioni sono progettate per lavorare su diversi tipi di messaggi, email e contenuti video. Mentre i messaggi di testo vengono scansionati automaticamente, gli utenti devono intervenire manualmente per controllare le comunicazioni provenienti da applicazioni di messaggistica crittografate come iMessage, WhatsApp e Signal. In questo caso, gli utenti possono copiare il testo o caricare uno screenshot nell’app di McAfee.

L’intelligenza artificiale è addestrata per identificare non solo i link a siti fraudolenti, ma anche le tematiche comuni utilizzate dai truffatori, come offerte mirabolanti o minacce relative a multe. Questo approccio consente di delineare un quadro più chiaro delle truffe in circolazione e di fornire suggerimenti utili per evitarle.

Il rilevatore di deepfake e le sue implicazioni

Un altro strumento innovativo lanciato da McAfee è il Deepfake Detector, già disponibile nella scorsa estate come parte di un servizio a pagamento per dispositivi specifici. La nuova versione amplia le sue funzionalità includendo tecnologie avanzate per la rilevazione dei contenuti manipolati, senza incorrere in spese aggiuntive per gli utenti.

Il detector opera su piattaforme come YouTube, TikTok e Instagram, avvisando gli utenti dell’eventuale presenza di video alters. Sebbene non fornisca un giudizio sulla veridicità dei contenuti, spiega le ragioni per cui un video potrebbe essere considerato un deepfake, evidenziando le sezioni specifiche che hanno sollevato dubbi.

Attualmente, il rilevatore è compatibile solo con Windows e Android, ma McAfee prevede di estendere la disponibilità ad altre piattaforme in un prossimo futuro, mirando a garantire una sicurezza sempre più ampia agli utenti di tutto il mondo.

Il futuro della sicurezza online

Le novità presentate da McAfee rappresentano un passo significativo verso la protezione degli utenti dalle frodi online, in un periodo in cui il panorama delle minacce è in continua evoluzione. Con l’ambizione di proteggere i consumatori da queste insidie, l’implementazione di strumenti come lo Scam Detector e il Deepfake Detector potrebbe diventare cruciale per garantire un’esperienza online più sicura. Questo sviluppo giunge in un momento in cui la guardia deve rimanere alta, e la consapevolezza dei rischi è più importante che mai.