Il 2022 da urlo di Apple: iMac Pro, AirPods Pro, iPhone SE e altro ancora

Il famoso reporter di Bloomberg, Mark Gurman, comunica sempre importanti novità nella sua newsletter Power On, la maggior parte delle quali fanno riferimento a ciò che bolle nel pentolone di Apple. Nell’ultima newsletter Gurman parla proprio di questo, ovvero dei vari prodotti che la “Mela” lancerà in questo 2022.

Gurman ha ribadito che Apple ha in programma di lanciare un iPhone SE di terza generazione con supporto 5G e un chip più veloce; inoltre, sempre secondo il reporter di Bloomberg, la società con sede a Cupertino rilascerà sul mercato (entro la primavera, ndr) anche un nuovo iPad Air e almeno un nuovo Mac alimentato con un processore Apple Silicon. Sempre secondo Gurman, l’evento Apple dovrebbe svolgersi tra marzo e aprile.

Il nuovo iPhone SE dovrebbe avere lo stesso design esteriore del modello attuale, incluso un display da 4,7 pollici con un pulsante Home Touch ID. Il blog giapponese Mac Otakara ha recentemente riferito che l’azienda del CEO Tim Cook ha in programma di rilasciare un iPad Air di quinta generazione già entro questa primavera, con caratteristiche simili all’iPad mini di sesta generazione: dovrebbe quindi esserci un chip A15 Bionic, una fotocamera frontale Ultra Wide da 12 megapixel con Center Stage, il supporto 5G per i modelli Cellular e il flash Quad-LED True Tone.

Gurman si aspetta che quest’anno Apple rilasci sul mercato anche un iMac più grande, alimentato dai chip M1 Pro e M1 Max. A detta del reporter di Bloomberg, questo computer avrà il marchio iMac Pro e un design simile all’iMac da 24 pollici ufficializzato lo scorso anno. Quest’anno dovrebbe essere rilasciato anche un modello Mac mini di fascia alta, alimentata dai chip M1 Pro e M1 Max.

Nel 2022 anche i nuovi AirPods Pro: tutte le indiscrezioni

Gurman ha affermato che il gigante californiano starebbe anche pianificando un “grande aggiornamento” per gli AirPods Pro, che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno: l’analista Ming-Chi Kuo – spesso molto affidabile – ha già fatto sapere che un lancio in tal senso è previsto per il quarto trimestre del 2022.

Secondo Gurman e Debby Wu di Bloomberg, la società avrebbe testato un design più compatto per gli AirPods Pro di seconda generazione, andando ad eliminare gli steli che cadono sotto gli auricolari. Se l’ipotesi dovesse trovare conferma, i nuovi AirPods Pro potrebbero somigliare ai Beats Studio Buds lanciati nel 2021 da Apple.

Sempre Gurman e Wu sostengono che i nuovi AirPods Pro saranno dotati di sensori di movimento per garantire funzionalità di monitoraggio del fitness assieme all’Apple Watch. Per Kuo, il nuovo AirPods Pro avrà un chip wireless “significativamente aggiornato” rispetto al chip H1 del modello attuale. In questo modo, un’importante tecnologia come la cancellazione attiva del rumore potrebbe essere migliorata, assicurando anche una maggiore durata della batteria.

Kuo prevede inoltre che i nuovi AirPods Pro supportino l’audio lossless, disponibile tramite Apple Music, e che il nuovo modello avrà anche una custodia di ricarica resistente all’acqua.

Fonte MacRumors