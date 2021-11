Nel 2022 i top di gamma Samsung avranno tutti un chip Snapdragon

Il 2022 potrebbe essere l’anno della consacrazione per Samsung anche dal punto di vista hardware. Come noto, l’azienda sudcoreana ha lavorato intensamente per fare in modo che i suoi processori Exynos potessero arrivare ad offrire un livello prestazionale decisamente più soddisfacente rispetto a quanto si è visto finora.

Effettivamente, stando a quanto emerso nei benchmark, sembra che Samsung sia riuscita nell’intento, avvicinandosi molto ai livelli di Qualcomm. I riflettori sono puntati soprattutto sul top di gamma Exynos 2200, che dovrebbe andare ad alimentare diversi smartphone nel 2022. In più, dovremmo trovare i nuovi chip Exynos anche su vari telefoni di fascia media che l’azienda rilascerà il prossimo anno.

Nonostante un’indubbia crescita del livello dei suoi processori proprietari, Samsung continuerà ad affidarsi ancora ai chip Qualcomm, MediaTek e persino UNISOC anche nel 2022.

Come riportato dal sito coreano TheElec, Samsung avrebbe in cantiere 64 smartphone e tablet per il 2022: ben 31 di questi prodotti utilizzeranno processori Qualcomm, ,mentre 20 dispositivi utilizzeranno un chipset Exynos alimentato dalla GPU AMD. Altri 14 prodotti saranno invece alimentati con un processore MediaTek, mentre tre device potranno contare sull’hardware UNISOC.

Per quanto riguarda i SoC Qualcomm, il sito The Elec sostiene con convinzione che Samsung li riserverà ai suoi top di gamma. Viene subito in mente la serie Galaxy S22, che verrà annunciata ai primi di febbraio e sarà alimentata da Snapdragon 898; tuttavia, anche il Galaxy A73 5G dovrebbe funzionare con un SoC Snapdragon 778G 5G, mentre il Galaxy A52 sarà alimentato con un chip Snapdragon 720G.

I SoC MediaTek dovrebbero invece comparire in alcuni dispositivi Galaxy A e Galaxy M abilitati al supporto 5G, come il Galaxy A33 5G e il Galaxy A53 5G. L’hardware UNISOC andrà invece ad alimentare alcuni telefoni e tablet a bassissimo costo.

Le precedenti indiscrezioni riferivano che alcuni smartphone della serie Galaxy A potrebbero funzionare con i SoC Exynos. TheElec ha ipotizzato che l’hardware potrebbe essere presente su prodotti come Galaxy M33, Galaxy A33 e Galaxy A53, con buone possibilità anche per il Galaxy A13. Non resta che attendere qualche informazione concreta da parte del colosso di Seul.

Fonte SamMobile