Un 2021 ricco di novità anche per Apple: dagli Apple Glass ai nuovi iPad, le indiscrezioni di Kuo

Il 2021 dovrebbe essere l’anno della “rinascita”, con l’arrivo dei vaccini e delle terapie che si spera possano debellare definitivamente la pandemia di coronavirus e garantire alle popolazioni di tutto il mondo un graduale ritorno alla normalità. Ma questo nuovo anno si preannuncia ricco di sorprese anche nel settore tecnologico, con le aziende principali pronte a rilasciare dispositivi fortemente innovativi.

Tra queste non può certo mancare Apple, che sta già lavorando a prodotti sensazionali per questo 2021. L’analista di TF Securities, Ming-Chi Kuo, conosce molto bene il colosso di Cupertino, ed è quindi la fonte migliore se vogliamo conoscere qualche dettaglio sulle idee di Apple. Kuo ha appena pubblicato una nota dove vengono elencati alcuni dei prodotti che dovrebbero essere lanciati da Apple nel 2021.

Uno dei prossimi dispositivi Apple che molti appassionati della “Mela morsicata” attendono con impazienza è senza dubbio Apple Glass, ovvero il nome che l’azienda californiana dovrebbe dare ai suoi occhiali intelligenti basati sulla realtà aumentata. In precedenza era stato lo stesso Kuo ad affermare che Apple avrebbe ufficializzato un dispositivo del genere non prima del 2022. Ma l’analista sembra aver corretto le sue previsioni, rivelando che gli occhiali intelligenti potrebbero essere lanciati già in questo nuovo anno. Certo, gli utenti hanno ancora ben impresso il fallimento di Google Glass come dispositivo pensato per i consumatori, ma Apple ritiene di poter evitare gli errori commessi da BigG.

In una precedente nota scritta sempre da Kuo, l’analista ha affermato che Apple ha in programma di rilasciare anche una serie di nuovi iPad entro quest’anno, alcuni con mini display a LED sportivi. All’inizio di quest’anno è emerso che il 40% dei modelli di iPad 2021 che saranno lanciati da Apple utilizzeranno mini-LED, capace di garantire un contrasto migliorato, la massima luminosità e una migliore efficienza della batteria.

La pandemia di coronavirus, che ha costretto tantissime persone a studiare e lavorare da casa, ha portato ad un ritorno di fiamma per gli iPad, dispositivi che mantengono una certa versatilità.

Fonte Phone Arena