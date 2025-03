1More SonoFlow SE HQ31: Eccellenti per ANC e Durata della Batteria, Ma Non Senza Difetti

Le cuffie 1More SonoFlow SE HQ31 si presentano come una soluzione accessibile per chi cerca un buon rapporto qualità-prezzo nel mondo dell’headphone. Caratterizzate da una forte cancellazione del rumore attiva e una batteria che promette fino a 90 ore di utilizzo, queste cuffie si pongono come una valida alternativa nel mercato. Tuttavia, non devono essere idealizzate, poiché presentano anche alcune lacune in altre aree. Scopriamo insieme le specifiche e le recensioni di questo modello.

Specifiche Tecniche Del Prodotto

Il prezzo delle 1More SonoFlow SE HQ31 si attesta sui 59 dollari, con varie opzioni di colore: nero, blu, rosa e bianco. La massima durata della batteria è di 60 ore con l’ANC attivato e 90 ore senza, rendendole eccellenti per chi cerca autonomia. Supportano Bluetooth 5.4 con codec SBC, AAC e LDAC, assicurando una connessione solida e di qualità. Le dimensioni sono 18,1 x 18,5 x 7,9 centimetri, e il peso è di circa 272 grammi. Con queste caratteristiche, 1More si propone di offrire cuffie di alta qualità a un prezzo contenuto.

Design E Materiali

Dal punto di vista estetico, le SonoFlow SE HQ31 non brillano per originalità rispetto ad altre cuffie nella fascia di prezzo inferiore ai 50 dollari. L’unico elemento visivamente accattivante sono le colorazioni vivaci, che tuttavia non compensano la qualità costruttiva. La struttura è realizzata in plastica rigida, mentre i cuscinetti sono rivestiti in pelle sintetica, offrendo una discreta protezione dagli urti. Tuttavia, il peso superiore rispetto ad altri modelli di fascia alta si fa sentire, risultando scomodo durante l’uso prolungato. Il meccanismo di regolazione è adattabile a teste di dimensioni maggiori, ma la pressione applicata dalle cuffie può risultare fastidiosa.

Funzionalità E Tecnologia

Le cuffie 1More sono dotate di un insieme di funzionalità audio, che includono un equalizzatore personalizzabile, supporto per codec LDAC e audio spaziale. Queste caratteristiche le rendono interessanti soprattutto per chi desidera un’esperienza d’ascolto personalizzata, nonostante il prezzo contenuto. Tuttavia, l’applicazione mobile di 1More si rivela deludente, con frequenti malfunzionamenti e una presentazione grafica poco curata. Questo può compromettere l’esperienza d’uso, rendendo difficile l’accesso e la personalizzazione delle impostazioni audio.

Controlli E Gestione

La gestione dei comandi delle cuffie è decisamente complicata rispetto a modelli simili. 1More ha optato per un sistema di tasti che può risultare confuso: le funzioni di riproduzione e assistente vocale sono assegnate al pulsante di accensione, mentre i tasti del volume sono invertiti nelle loro funzioni di salto traccia. Nonostante la loro reattività, il layout presenta una curva di apprendimento poco pratica. D’altro canto, la compatibilità con assistenti vocali è soddisfacente, registrando i comandi in modo preciso e veloce.

Qualità Audio E Cancellazione Del Rumore

In termini di qualità audio, le SonoFlow SE HQ31 non si distinguono particolarmente per ricchezza o profondità del suono. I bassi si fanno notare, ma le medie frequenze appaiono deludenti, portando a una resa sonora squilibrata. Le funzionalità offerte, come l’ANC, si rivelano efficaci rallentando i rumori ambientali fino all’80%, anche se non paragonabili a marchi premium. La modalità di trasparenza consente di mantenere una buona consapevolezza dell’ambiente circostante, utile per le comunicazioni in contesti affollati.

Qualità Delle Chiamate E Connettività

Le prestazioni in termini di telefonate sono un punto forte delle SonoFlow SE HQ31. Gli utenti hanno apprezzato la nitidezza della voce durante le chiamate, con un buon sistema di cancellazione del rumore di fondo. Questo aspetto è fondamentale per chi utilizza le cuffie frequentemente per comunicazioni vocali. La connettività Bluetooth è solida e stabile, permettendo un collegamento veloce e senza interruzioni a dispositivi diversi.

Autonomia E Caricamento

1More ha fatto un notevole lavoro nell’ottimizzare la durata della batteria per le cuffie di budget. Le SonoFlow SE HQ31 si differenziano da molti concorrenti offrendo fino a 90 ore di utilizzo con una sola ricarica. Inoltre, la funzione di ricarica rapida consente di ottenere cinque ore di ascolto dopo soli cinque minuti di ricarica, un vantaggio significativo in situazioni di emergenza.

Un Dispositivo Competitivo

Le cuffie 1More SonoFlow SE HQ31 si posizionano come una scelta interessante per chi cerca un buon compromesso tra prezzo e prestazioni. Sebbene non siano esenti da difetti, la loro capacità di offrire una buona cancellazione del rumore e un’eccellente durata della batteria le rende valide per l’uso quotidiano. Considerando i punti di forza e le debolezze, il mercato offre alternative più avanzate, ma per chi ha un budget limitato, le SonoFlow SE HQ31 restano una proposta da considerare.